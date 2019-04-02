عبدالباري عطوان: عندما يرفع أنصار الانقلاب في فنزويلا علم "إسرائيل" فإن الصورة لا تحتاج إلى شرح

الوقت- قال رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية عبدالباري عطوان، "عندما يرفع أنصار الانقلاب في فنزويلا علم إسرائيل فان الصورة لا تحتاج إلى شرح".

كتب عبدالباري عطوان عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، "عندما يرفع أنصار الانقلاب الأمريكي في فنزويلا علم إسرائيل في مظاهراتهم لجانب العلم الأمريكي، ويرفع أنصار الثورة البوليفارية والحكم التشافيزي علم فلسطين إلى جانب علم فنزويلا فإن الصورة واضحة لا تحتاج إلى شرح، وعليكم الاختيار بين "الفسطاطين".

يذكر أن فنزويلا تشهد اضطراباً سياسياً بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيساً للبلاد الشهر الماضي، وأعلنت أمريكا الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا، فيما انتقد مادورو التحرك، واصفاً إياه بانقلاب دبّرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.