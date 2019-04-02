الحلبوسي وعبد المهدي يبحثان حسم ملف تشكيل الحكومة

الوقت- بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأحد، مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حسم ملف تشكيل الحكومة.

وفي بيان أكد الحلبوسي "ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يسهم في تنفيذ البرنامج الحكومي، ولا سيما بعد إقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة التي لا بدَّ أن تنعكس إيجاباً على واقع المواطن العراقي وتلبية احتياجاته المعيشية والخدمية".

وحسب وكالة الفرات نيوز فإن الجانبين ناقشا "ملف الوزارات الشاغرة، والحثّ على استمرار الحوار بين القوى السياسية، لاختيار شخصيات مهنية وكفوءة لشغلها وحسم ملف تشكيل الحكومة".