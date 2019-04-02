انصار الله: متمسكون باتفاق السويد ودول العدوان تسعى للتصعيد

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 30 جمادي الاول 1440

إخترنا لكم

فشل ايزنكوت في الأركان.. من سوريا إلى لبنان

فشل ايزنكوت في الأركان.. من سوريا إلى لبنان الوقت- انتهت حقبة رئيس الأركان الإسرائيلي الـ21 غادي إيزنكوت دون دخوله بأي اختبار حقيقي على مختلف الجبهات. الرجل الذي دخل فترة التبريد، وهي الفترة التي يجب على رؤساء

تركيا تتحدى واشنطن وأزمة ثقة خانقة تُعكر الأجواء الوقت- تعيش تركيا هذه الأيام سلسلة من التحديات التي تتفاقم يوما بعد يوم في ظل اختلاف مصالحها مع مصالح الدول الكبرى التي تبحث عن تركيا غير تركيا التي يبحث عنها الرئيس التركي رجب ديب اردوغان وهذا الأمر يجعلها في حالة صدام دائمة مع ....

سعد الله زارعي في حوار مع الوقت: تبادل إطلاق الصواريخ سيصدم "الکیان الإسرائيلي" بسنوات قاسية قادمة الوقت- تخشى تل أبيب بشدة من إعادة بناء القوة العسكرية السورية، وخاصة من مواكبتها التطور، وهم يعتقدون أنّ سوريا تقوم بعملية انتقالية نوعية عسكرية وأمنية مهمة في مجال التنظيم والتسليح وغيرها من القضايا التي تساعد بامتلاكها من بسط الأمن والأمان، لذلك يحاول الصهاينة إما وقف هذه العملية أو زيادة التكلفة بشكل كبير.

العلاقات العراقية الإيرانية وتماسك أيادي المقاومة الوقت- الولايات الامريكية بذلت وتبذل العديد من الجهود لإجبار العراق على الخروج من حضن المقاومة والتخلي عن إيران ولكن القادة العراقيين اثبتوا خلال الفترة السابقة بأن علاقاتهم الطيبة مع ايران أهم من علاقاتهم مع القوى الغربية التي وجهت لهم الكثير من الطعنات الموجعة.

"هالة الأسعد" للوقت: هدف القمة الاقتصادية في بيروت جرّ لبنان إلى عملية تطبيع اقتصادي مع الكيان الصهيوني الوقت- في حوارٍ أجراه موقع "الوقت" التحليلي - الأخباري مع الأمين العام لجامعة الأمة العربية (الأمة المقاومة) والباحثة والمحللة السياسية الدكتورة هالة الأسعد؛ تم التطرق إلى خفايا وكواليس القمة العربية الإقتصادية المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت، والأسباب التي تقع وراء غياب القادة العرب وتبعات تغييب سوريا عن المؤتمر وحقيقة عملية دعم الإقتصاد العربي. فكان لنا الحوار التالي..

أخبار

وزير الخارجية السوري يزور طهران اليوم لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية السوري يزور طهران اليوم لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية السوري يزور طهران اليوم لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

إضراب لمدة 24 ساعة في فرنسا احتجاجاً على سياسات ماكرون إضراب لمدة 24 ساعة في فرنسا احتجاجاً على سياسات ماكرون

مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى بحماية قوات الاحتلال مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اللواء باقري: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحوّلت إلى قوة كبيرة غرب آسيا اللواء باقري: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحوّلت إلى قوة كبيرة غرب آسيا

سي إن إن: السعودية نقلت أسلحة أمريكية إلى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة في اليمن سي إن إن: السعودية نقلت أسلحة أمريكية إلى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة في اليمن

غروسبيتش: الإجراءات الاقتصادية القسرية التي يفرضها الغرب على سوريا إرهاب اقتصادي غروسبيتش: الإجراءات الاقتصادية القسرية التي يفرضها الغرب على سوريا إرهاب اقتصادي

السيد عمار الحكيم: نرفض وبشدة أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية السيد عمار الحكيم: نرفض وبشدة أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية

عبدالباري عطوان: عندما يرفع أنصار الانقلاب في فنزويلا علم "إسرائيل" فإن الصورة لا تحتاج إلى شرح عبدالباري عطوان: عندما يرفع أنصار الانقلاب في فنزويلا علم "إسرائيل" فإن الصورة لا تحتاج إلى شرح

مادورو يرفض المهلة الأوروبية للدعوة لانتخابات رئاسية مادورو يرفض المهلة الأوروبية للدعوة لانتخابات رئاسية

الحلبوسي وعبد المهدي يبحثان حسم ملف تشكيل الحكومة الحلبوسي وعبد المهدي يبحثان حسم ملف تشكيل الحكومة

شاب فلسطيني يصبح رئيساً للسلفادور شاب فلسطيني يصبح رئيساً للسلفادور

انصار الله: متمسكون باتفاق السويد ودول العدوان تسعى للتصعيد انصار الله: متمسكون باتفاق السويد ودول العدوان تسعى للتصعيد

تفاصيل جديدة... معتقلو الريتز كارلتون اشتروا حريتهم من محمد بن سلمان بهذه المبالغ تفاصيل جديدة... معتقلي الريتز كارلتون اشتروا حريتهم من محمد بن سلمان بهذه المبالغ

وزير الخارجية التركي: الدول الغربية تتستر على قتلة خاشقجي مقابل المال وصفقات السلاح وزير الخارجية التركي: الدول الغربية تتستر على قتلة خاشقجي مقابل المال وصفقات السلاح

أردوغان: لا نزال على تواصل مع الحكومة السورية أردوغان: مانزال على تواصل مع الحكومة السورية

برلماني روسي: روسيا ستعتبر إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا "عدواناً خارجياً" برلماني روسي: روسيا ستعتبر إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا "عدواناً خارجياً"

الاحتلال يعتقل 310 فلسطينياً بالضفة المحتلة خلال الشهر الماضي الاحتلال يعتقل 310 فلسطينياً بالضفة المحتلة خلال الشهر الماضي

ممثل الجهاد الإسلامي بفلسطين: الثورة الإسلامية تواصل دربها بصلابة ممثل الجهاد الإسلامي بفلسطين: الثورة الإسلامية تواصل دربها بصلابة

ظريف: استقلالية إيران واعتمادها على ذاتها هو سبب عداء واشنطن لها ظريف: استقلالية إيران واعتمادها على ذاتها هو سبب عداء واشنطن لها

موسكو: مباحثات لافرنتييف وفرشينين في طهران تناولت جهود الحل السياسي للأزمة في سوريا موسكو: مباحثات لافرنتييف وفرشينين في طهران تناولت جهود الحل السياسي للأزمة في سوريا

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

إضراب لمدة 24 ساعة في فرنسا احتجاجاً على سياسات ماكرون

اللواء باقري: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحوّلت إلى قوة كبيرة غرب آسيا

سي إن إن: السعودية نقلت أسلحة أمريكية إلى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة في اليمن

مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى بحماية قوات الاحتلال

وزير الخارجية السوري يزور طهران اليوم لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

لافروف والحكيم يؤكدان ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا والقضاء على الإرهاب

مغامرات "ابن سلمان" للبقاء في السلطة.. غباء متواصل وأزمات متلاحقة

وأخيراً تحقق كابوس صواريخ "يوزي رابين" لشل "إسرائيل"

ايجابيات وسلبيات الآلية المالية الجديدة بين إيران وأوروبا

الرئيس الفنزويلي: واشنطن تسعى للحصول على النفط والموارد الاخرى

آية الله خامنئي يزور قبور الشهداء الإيرانيين الذين استشهدوا في سوريا

ديميتري بيسكوف: مستعدون لتسوية الأوضاع في فنزويلا دون التدخل بشؤونها الداخلية

قائد الحرس الثوري الإيراني: جزيرة أبو موسى هي "قلب إيران النابض"

استشهاد 8 مدنيين ووقوع دمار بغارات التحالف الأمريكي على ريف دير الزور

"أنصار الله" تقصف تجمعات لقوات سعودية ويمنية في جيزان

هل ستكون اليمن الجبهة الجديدة للنزاع السعودي التركي؟

كيف تدعم أمريكا الدكتاتوريات حول العالم

ارتفاع سريع لنسب الانتحار في الجيش الأمريكي والسبب؟!

غروسبيتش: الإجراءات الاقتصادية القسرية التي يفرضها الغرب على سوريا إرهاب اقتصادي

عشرة الفجر... المخاوف والآمال في عام 1979

مندوبو الجامعة العربية يبحثون "عودة سوريا" الأربعاء

نائب عراقي: أمريكا أعادت "زمرة خلق"الإرهابية إلى العراق وباشرت بتدريبهم

قطر 2 السعودية والإمارات صفر

تزاحم الدبلوماسية في مرفأ العراق الجديد... الأسباب و الدلالات

الاتحاد الأوروبي يصنّف السعودية ضمن الدول الممولة للإرهاب

فضيحة حقوق الإنسان الأمريكية في قضية اعتقال السيدة مرضية هاشمي

صحيفة لوموند: بشار الأسد انتصر وبامتياز

شهيدان بالضفة وغزة في مسيرات العودة ودعم الحصار

وأخيراً تحقق كابوس صواريخ "يوزي رابين" لشل "إسرائيل"

رياضي كويتي يرفض مواجه لاعب إسرائيلي

قائد الحرس الثوري الإيراني: جزيرة أبو موسى هي "قلب إيران النابض"

هل استطاع "بومبيو" تحقيق أهدافه المعادية لإيران أثناء زيارته للعراق؟

الشيخ "علي سلمان" محاصر في بوتقة القمع المحلي والتواطؤ الإقليمي

كيف عزل جدار أمريكا الحدودي ترامب سياسياً؟

ما هي مواصفات صاروخ "سومار" الذي أرعب الغرب؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

انصار الله: متمسكون باتفاق السويد ودول العدوان تسعى للتصعيد

الإثنين 28 جمادي الاول 1440
 
 
 
 
 
انصار الله: متمسكون باتفاق السويد ودول العدوان تسعى للتصعيد

مواضيع ذات صلة

بعد وأد فتنة صنعاء،"انصار الله" تحقق انتصارات عظيمة في مناطق الساحل الغربي

عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله: لم نتبلغ مبادرة امريكية سعودية للحل

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أكد المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن في بيان له “تمسكه الثابت والمبدئي باتفاق السويد”، وشدد على “وجوب تنفيذه بعيداً عن التحريف والتجريف وبالشكل الذي يراعي الأولويات في التنفيذ”.

وأدان البيان “استمرار دول العدوان في التصعيد العسكري في الحديدة وقيامهم بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية واستمرارهم في التحشيد وتنفيذ عدد من الزحوفات المكثفة على الدريهمي وكل ذلك بعلم الأمم المتحدة ومع ذلك التزمت الصمت المريب تجاه هذا التصعيد الخطير”.

ولفت البيان الى ان “هذا التصعيد يؤكد عدم جدية دول العدوان في تنفيذ اتفاق السويد التي نحملها المسؤولية الكاملة عنه ونعتبر هذا التصعيد تهديدا للعملية السياسية برمتها”، وطالب “الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بالتحرك الجاد والفاعل لفك الحصار عن مدينة الدريهمي ورفع معاناة المواطنين في هذه المدينة التي ترزح تحت حصار مرتزقة العدوان منذ ما يقارب 8 أشهر”.

وأشاد البيان “بالحراك الثوري الشعبي في محافظة المهرة ضد قوى الاحتلال ومشاريعها التدميرية”، واستنكر “ما يقوم به المحتل الإماراتي في محافظة سقطرى وبعض المناطق الأخرى من عمليات التجنيس ونهب المقدرات والثروات الوطنية والطبيعية”، وأشاد “بتنامي الوعي الشعبي في المناطق المحتلة”، وأكد على “وقوفه إلى صفهم في مواجهة المحتلين وأعمالهم الإجرامية”.

من جهة ثانية، أدان البيان “استمرار العدو الصهيوني في اعتداءاته الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني المجاهد كما جدد وقوفه المبدأي والدائم إلى جانبه وجانب مقاومته المجاهدة في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة”.

كما استنكر البيان “الأحكام الجائرة التي صدرت بحق الشيخ علي سلمان والنائبين السابقين الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود والناشط نبيل رجب”، واعتبر ان “هذه الاحكام هي أحكام مسيسة جاءت إمعانا في ممارسة الظلم والإجرام والاستبداد بحق الشعب البحريني المظلوم واستجابة لتوجيهات واملاءات النظام السعودي المحتل”.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اليمن انصار الله

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة