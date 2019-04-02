شاب فلسطيني يصبح رئيساً للسلفادور

الوقت- أعلن رئيس بلدية عاصمة السلفادور السابق ناييب بوكيلي ذو الأصول الفلسطينية فوزه في انتخابات رئاسة السلفادور بعدما ضمن أغلبية الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت يوم الأحد.

وأضاف بوكيلي (37 عاماً) في كلمة لأنصاره "اليوم فزنا في الجولة الأولى وسطرنا تاريخاً".

واستفاد بوكيلي من شعور الاستياء من المؤسسات الذي يعمّ الانتخابات في المنطقة إذ ينشد الناخبون بديلاً للأحزاب التقليدية.

وأعلنت المحكمة الانتخابية في السلفادور أن بوكيلي فلسطيني الأصل، الذي ترشح عن حزب "التحالف الكبير من أجل الوحدة" المحافظ، حصل على نحو 54% من الأصوات بعد فرز 45% منها.

وحلّ منافسه الأساسي رجل الأعمال الثري كارلوس كاييخا العضو في حزب "التحالف الجمهوري الوطني" في المرتبة الثانية بحوالي 32% من الأصوات، فيما حظي هوغو إرنانديز مرشح "جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني" الحاكمة بتأييد نحو 14% من الناخبين.

ويتبادل حزبان فقط حكم السلفادور منذ انتهاء الحرب الأهلية الدامية عام 1992 وهما حزب جبهة فارابوندو مارتي اليساري الحاكم ومنافسه المحافظ حزب التحالف الوطني الجمهوري.

ويعتبر بوكيلي أصغر مرشح للرئاسة، حيث يبلغ من العمر 37 عاماً، وهو وواحد من حوالي 100 ألف سلفادوري من أصل فلسطيني يعيشون في السلفادور ومعظمهم من المسيحيين، حيث هاجر أسلافهم إلى السلفادور مطلع القرن العشرين.