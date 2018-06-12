برشلونة يبلغ ثمن النهائي ويطمئن على دكته البديلة

الوقت- ضرب برشلونة عصفورين بحجر وذلك بتأهله إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا وتقديمه دكة بدلاء مطمئنة إلى حد كبير.

حامل اللقب بلغ ثمن النهائي بفوزه على ضيفه كولتورال ليونيسا من الدرجة الثالثة 4-1.

على ملعب كامب نو، خاض برشلونة الذي اكتفى بالفوز ذهاباً بهدف يتيم، المباراة بتشكيلة احتياطية صرفة باستثناء لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي مرر كرتي الهدفين الأولين إلى منير الحدادي (18) ودينيس سواريز (26(

وتابع راكيتيتش مهمته في تمويل زملائه، وأعطى كرة مناسبة للبرازيلي مالكولم تابعها الأخير برأسه هدفا ثالثا (43(

وفي الشوط الثاني، قلص ليونيسا الفارق بعد ركنية ومتابعة من جوسيب سينييه (54) قبل أن يعيد دينيس سواريز الى سابق عهده اثر تمريرة بينية من ريكوي بويغ (70).