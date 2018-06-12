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  الخميس 27 ربيع الاول 1440

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رياضة

قمة مانشستر يونايتد أرسنال تنتهي بالتعادل

الخميس 27 ربيع الاول 1440
 
 
 
 
 
قمة مانشستر يونايتد أرسنال تنتهي بالتعادل
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الوقت- خيم التعادل على مواجهة مانشستر يونايتد مع ضيفه آرسنال 2-2 في قمة الجولة 15 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل لمان يونايتد الفرنسي أنتوني مارسيال 30، وجيسي لينغارد 69، بينما سجل لآرسنال الألماني شكوردن موستافي 26 والفرنسي ألكسندر لاكازيت 68.

وأصبح رصيد يونايتد 23 نقطة في المركز الثامن، بينما صار رصيد آرسنال 31 نقطة في المركز الخامس.

ولعب يونايتد نصف الشوط الأول بمستوى هزيل، حتى تلقى هدفاً فانقلبت الأمور لصالحه فجاء بتعادل سريعاً ودانت السيطرة له.

وفي الشوط الثاني ارتفع المستوى من الجانبين لكن التعادل كان سيد الموقف.

وعجز يونايتد، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (20)، عن تحقيق الفوز للمباراة الرابعة توالياً واكتفى بنقطة التعادل للمرة الثالثة توالياً، ليبتعد في المركز الثامن بفارق 18 نقطة عن الصدارة، فيما خاض أرسنال مباراته العشرين دون خسارة في جميع المسابقات.

وللمرة الثانية في ثلاث مباريات، ترك البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد نجميه لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء.

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أرسنال مانشستر يونايتد

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