"الصراع على العرش" يحتدم بين ولي العهد والأمير أحمد

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 26 ربيع الاول 1440

إخترنا لكم

جولة ابن سلمان ورسائل عميقة من الشارع العربي

جولة ابن سلمان ورسائل عميقة من الشارع العربي الوقت- في الوقت الذي لا زالت فيه قضية قتل الاعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول تسيطر على المشهد الاعلامي العالمي ويكاد لا يخلو اجتماع سياسي من الحديث عنها، بدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جولته الخارجية ...

التطبيع يغزو الدول العربية.. الأسباب والدلالات الوقت- لم يكن احد يعتقد أن العديد من الدول الاسلامية ستتخلى عن القضية الفلسطينية دفعة واحدة لدرجة تشعر ان المشهد يشبه "مِسبحة فرطت حباتها" ولم يعد بالإمكان تجميعها بسهولة، وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن الأسباب التي يمكن أن تدفع "أمة" أبقت ...

هل تنقذ الانتخابات البرلمانية نظام البحرين من أزماته العالقة؟! الوقت- جميع العالم الحديث يتغنى بالديمقراطية ويحاول الباس نفسه ثوبها البراق الذي يغوي جميع دول العالم لاسيما الغرب الأكثر مناداة بها ولطالما أخفت هذه الكلمة "الديمقراطية" الكثير من الظلم خلفها والأفعال التي لا تتناسب مع مبادئها إلا أن العالم لا يزال ...

ابن سلمان يخنق حلفاءه أم يخنقوه؟! الوقت- لا تبدو الأيام المقبلة مفروشة بالورود لولي العهد السعودي محمد بن سلمان كما أرادها حلفائه له، فمن مصلح إلى سياسي خذل شعبه وصولا إلى مُتهم بالقتل بأشنع جريمه شهدها العصر الحديث، هكذا كان حال الأمير ...

أحداث غزة تغيّر المشهد الفلسطيني.. الردع بات أقوى أثبتت فصائل المقاومة مجدداً تصميمها على حماية شعبها وعزمها على منع العدو من فرض معادلات ميدانية، وأنها لن تقبل تقييد إرادتها بالمواجهة تحت عناوين المساعي للتهدئة

أخبار

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

روحاني: الشعب الإيراني سيثبت أنه هو المنتصر الأخير في المعركة مع أمريكا روحاني: الشعب الإيراني سيثبت أنه هو المنتصر الأخير في المعركة مع أمريكا

متحدث عسكري إيراني: لن نستأذن من أحد لاختبار قوتنا الصاروخية متحدث عسكري إيراني: لن نستأذن من أحد لاختبار قوتنا الصاروخية

العدوان السعودي يواصل غاراته على الحديدة وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى العدوان السعودي يواصل غاراته على الحديدة وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى

مصادر محلية في إدلب: إرهابيو "النصرة" يستقدمون 100 طائرة مسيرة عبر تركيا لاستخدامها بهجمات كيميائية مصادر محلية في إدلب: إرهابيو "النصرة" يستقدمون 100 طائرة مسيرة عبر تركيا لاستخدامها بهجمات كيميائية

القضاء العسكري يصدر 13 حكماً بينها 6 بالإعدام و7 بالأشغال الشاقة للتخابر مع "إسرائيل" القضاء العسكري يصدر 13 حكماً بينها 6 بالإعدام و7 بالأشغال الشاقة للتخابر مع "إسرائيل"

تقرير أمريكي: داعش لم يسحق نهائياً في العراق تقرير أمريكي: داعش لم يسحق نهائيا في العراق

جبهة النصرة تشتري أسيراً بريطانياً من داعش جبهة النصرة تشتري اسير بريطاني من داعش

قطر تنسحب من أوبك قطر تنسحب من أوبك

نتنياهو يهاجم قيادة الشرطة الإسرائيلية نتنياهو يهاجم قيادة الشرطة الإسرائيلية

الجيش السوري يقضي على مئات الإرهابيين في ريف السويداء الجيش السوري يقضي على مئات الإرهابيين في ريف السويداء

رفضاً لتواصل الحرب السعودية على اليمن...ناشطون في بيروت ينظمون حملة "من فلسطين هنا اليمن" رفضاً لتواصل الحرب السعودية على اليمن...ناشطون في بيروت ينظمون حملة "من فلسطين هنا اليمن"

قاسمي: لا قرار أممياً يمنع إيران من متابعة برنامجها الصاروخي قاسمي: لا قرار أممياً يمنع إيران من متابعة برنامجها الصاروخي

اتهامات فساد واحتيال جديدة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتهامات فساد واحتيال جديدة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي

انتقاد بموريتانيا لزيارة ابن سلمان والمعارضة تشن هجوماً حاداً انتقاد بموريتانيا لزيارة ابن سلمان والمعارضة تشن هجوما حادا

رئيس الوزراء الكندي يبحث قضيتي خاشقجي واليمن مع ابن سلمان رئيس الوزراء الكندي يبحث قضيتي خاشقجي واليمن من بن سلمان

بوتين يعتزم زيارة السعودية بوتين يعتزم زيارة السعودية

العثور على قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مقتولاً في البحرين العثور على قائد القوات الامريكية في الشرق الأوسط مقتولا في البحرين

ضبط 100 ألف طلقة وصواريخ أمريكية الصنع من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية ضبط 100 ألف طلقة وصواريخ أمريكية الصنع من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية

حصيلة ضحايا قصف الغزاة على منازل المواطنين بالحديدة ترتفع إلى 14 شهيداً وجريحاً حصيلة ضحايا قصف الغزاة على منازل المواطنين بالحديدة ترتفع إلى 14 شهيداً وجريحاً

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

"الصراع على العرش" يحتدم بين ولي العهد والأمير أحمد

طيران العدوان السعودي يستهدف منازل المواطنين في عدد من المحافظات اليمنية

القضاء العسكري يصدر 13 حكماً بينها 6 بالإعدام و7 بالأشغال الشاقة للتخابر مع "إسرائيل"

حصيلة ضحايا قصف الغزاة على منازل المواطنين بالحديدة ترتفع إلى 14 شهيداً وجريحاً

رفضاً لتواصل الحرب السعودية على اليمن...ناشطون في بيروت ينظمون حملة "من فلسطين هنا اليمن"

قائد الثورة الإسلامية: علينا تعزيز قدراتنا كي لا يتجرأ العدو على تهديد الشعب الإيراني

ضبط 100 ألف طلقة وصواريخ أمريكية الصنع من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية

قمة العشرين في الأرجنتين.. آمال صغيرة لحل التحديات الكبيرة

وزير الخارجية التونسي: العلاقات التونسية السورية مميزة

تقرير أمريكي: داعش لم يسحق نهائياً في العراق

جبهة النصرة تشتري أسيراً بريطانياً من داعش

برشلونة يتخطى اندهوفن ويضمن الصدارة

بوتين يعتزم زيارة السعودية

تشيلسي يقسو على باوك برباعية في الدوري الأوروبي

نتنياهو يهاجم قيادة الشرطة الإسرائيلية

لا مرحبا يا أبو المنشار... الجولة الدعاية لـ"ابن سلمان" كان لها تأثير عكسي

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: مسيرات العودة ليست بديلاً عن المقاومة المسلّحة

آخر تطورات اشتباكات الجيش السوري مع "جيش العزة" و"حراس الدين" في شمال حماة

سكة التطبيع تدور الخليج وصولاً إلى البحر المتوسط

قصف لطيران التحالف الدولي يودي بحياة 14 مدنياً في دير الزور

وكالة رويترز تكذّب الجبير وتؤكّد تحرك أمراء سعوديين للإطاحة بمحمد بن سلمان

آيةُ الله السيد علي خامنئي يستقبل الرئيس العراقي

الأمم المتحدة: الشعب اليمني بات على حافة المجاعة!

حماس: إيران حاضنة المقاومة الفلسطينية وجزء أساسي من الأمة الإسلامية

حركة الجهاد الإسلامي: إيران تدفع ثمن دعمها للشعب الفلسطيني

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يقدّم استقالته احتجاجاً على وقف إطلاق النار في غزة

حزب "العدالة والتنمية: بيان سيد البيت الأبيض حول قضية مقتل خاشقجي كوميدي

ظريف: أمريكا هي من صنعت الإرهاب في العالم!

دراسة أمريكية: الجيش الأمريكي قتل نصف مليون شخص بذريعة الحرب على الارهاب

هذا آخر ما قاله خاشقجي أثناء عملية قتله في قنصلية بلاده!

"نيويورك تايمز": الإفصاح عن خطة سعودية لإغتيال اللواء "سليماني"

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

"الصراع على العرش" يحتدم بين ولي العهد والأمير أحمد

الأربعاء 26 ربيع الاول 1440
 
 
 
 
 
"الصراع على العرش" يحتدم بين ولي العهد والأمير أحمد
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قد لا يكون الصراع القائم بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعمّه الأمير أحمد بن عبد العزيز ظاهراً للعيان بشكل واضح إلا أنه يشبه "النار تحت الرماد" ويبدو أن دخانه بدأت يعمّ أرجاء القصور الملكية في مرحلة استثنائية من تاريخ السعودية، حيث يعاني ولي العهد من التشتت في كل شيء ولاسيما التعاطي مع حلفائه التقليديين الذين أصبحوا أقرب من أي وقت مضى للابتعاد عنه قدر المستطاع نظراً للإحراج الذي يسببه لهم بشكل مستمر، وبينما يخفت نجم الأمير الشاب محمد بن سلمان نشاهد صعوداً تدريجياً للأمير أحمد بن عبد العزيز العائد من لندن بحماية من الأمريكيين والبريطانيين.

مؤخراً ظهر الأمير أحمد في حفل زفاف ملكي لدى عائلة آل سعود تحوّل إلى اجتماع مبايعة خاصة للأمير أحمد بن عبد العزيز لحكم السعودية بدلاً من أخية الملك سلمان، وإزاحة ابن سلمان عن ولاية العهد، بعد التخبطات والجرائم التي قام بها بطريقة فاشلة قد تؤدي إلى الإضرار بحكم آل سعود للمنطقة.

وقد بثت حسابات مقربة من العائلة الحاكمة في السعودية، مشاهد تظهر الأميرين متعب بن عبد الله، ومحمد بن نايف، وآخرين، إلى جانب الأمير أحمد بن عبد العزيز.

وأدى الأمير أحمد، والأمير متعب بن عبد الله، العرضة السعودية الشهيرة، وذلك خلال حضورهما حفل زفاف حفيد الملك عبد الله، الأمير عبد الله بن فيصل، الذي عقد قرانه على ابنة عمه، الأميرة لطيفة بنت خالد، واحتفى مجموعة من الأمراء بحضور الأمير أحمد، بالتقاطهم صوراً تذكارية معه، فيما شهد الحفل حضور أغلبية أبناء الملك عبد الله.

ومنذ عودته إلى السعودية من منفاه الاختياري في أوروبا، بضمانات أمريكية وغربية، قبل أسابيع قليلة، يتردد أن الأمير "أحمد بن عبدالعزيز"، شقيق العاهل السعودي "سلمان بن عبدالعزيز" سيكون له دور خلال الفترة المقبلة، ولاسيما ضد ولي العهد الحالي "محمد بن سلمان"، والذي تسبب بأزمة دولية غير مسبوقة للسعودية بسبب تورّطه المفترض في اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي" داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، إضافة إلى حرب اليمن التي شهدت انتهاكات ارتكبها التحالف، بقيادة الرياض هناك، وجلبت انتقادات أممية ودولية وإجراءات أمريكية.

الأمير أحمد بن عبد العزيز لم يظهر على شاشات الإعلام كثيراً منذ أن وصل الرياض لكن ظهوره الأخير إلى جانب الأميرين متعب بن عبد الله، ومحمد بن نايف، وآخرين، في حفل زفاف ملكي لحفيد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، يشي بأن حلفاً جديداً قوياً بدأ يظهر للعلن قد يتولى مفاصل الحكم في البلاد وفقاً لتطورات المرحلة المقبلة، ومن هنا يمكننا القول بأن ابن سلمان في ورطة كبيرة في حال قدّمت الدول الغربية الدعم للأمير أحمد على حسابه وقد تتم الإطاحة بولي العهد بأي لحظة لمجموعة الأسباب التالية:

أولاً: قضية خاشقجي لاتزال قائمة وتبعاتها لم تنتهِ حتى اللحظة لا على المستوى الشعبي ولا على المستوى السياسي، فعلى المستوى الشعبي جميعنا شاهدنا التظاهرات الشعبية التي خرجت في العواصم العربية والعالمية التي زارها ولي العهد مؤخراً منددين بالزيارة ومطالبين بمحاسبة قتلة خاشقجي حتى أن بعضهم رفع دعاوى قضائية ضد ولي العهد فيما يخص حرب اليمن التي شنّها التحالف العربي بقيادة الرياض على اليمن وتسببت بمقتل الآلاف من أبنائها، وحالياً يزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الجزائر، وتلقى هذه الزيارة معارضة من أحزاب وجمعيات وشخصيات إعلامية وثقافية جزائرية، حتى أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لن يستقبل ولي العهد بسبب معاناته من عارض صحي طارئ بحسب الرئاسة الجزائرية.

على المستوى السياسي: فيما عدا المصافحة الحميمة بين ابن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاول جميع زعماء مجموعة العشرين "الذين اجتمعوا في الأرجنتين نهاية الأسبوع الماضي" تجاهل ولي العهد وقد بدى ذلك واضحاً خلال التقاط الصورة التذكارية، حتى أن الداعم الرئيسي لولي العهد الرئيس دونالد ترامب تجاهل ولي العهد ولم يلتقِ معه بحجة عدم الترتيب للقاء.

إذن هناك رفض شعبي ودولي لولي العهد والجميع ينظر إليه بعين المقصر إن لم يكن المسؤول عن مقتل خاشقجي، وهذا لن يكون في مصلحته تحت أي ظرف في وصوله للعرش.

ثانياً: منذ أسابيع، تتردد أنباء عن احتمالية أداء الأمير أحمد بن عبد العزيز دوراً رئيسياً في المرحلة المقبلة، إما بتوليه منصب ولاية العهد، أو تنصيبه ملكاً للبلاد، في حال أدين محمد بن سلمان رسمياً في قضية قتل الكاتب جمال خاشقجي، فبعد اغتيال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول بداية شهر أكتوبر الماضي، وانتشار تفاصيل عملية الاغتيال البشعة، ازدادت المطالب بإزاحة ابن سلمان عن المشهد السياسي في السعودية، وخصوصاً بعد تصريح الأمير أحمد عن عدم مسؤولية آل سعود عن تصرفات من هم في الحكم الملك وابنه.

الأمير أحمد بن عبد العزيز مؤهل ليحكم البلاد في الفترة المقبلة، وعودته إلى البلاد بحماية أمريكية بريطانية ليست عن عبث، فالأمير أحمد هو الابن الحادي والثلاثين من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز، وهو أصغر أبنائه من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري، وهو ممَّن يطلق عليهم لقب السديريون السبعة، وشغل الأمير أحمد منصب نائب وزير الداخلية في السعودية (1975 - 2012)، وهو أحد الأبناء الأقوياء للملك المؤسّس، ويُشار إليه على أنه أقوى المرشّحين لخلافة الملك سلمان، ويمثّل أكبر تهديد لطموحات محمد بن سلمان.

يذكر أن الأمير أحمد لم يكن راضياً إطلاقاً عن تولي ابن سلمان ولاية العهد، فقد كان واحداً من ثلاثة أعضاء من هيئة البيعة الذين عارضوا تعيين ابن سلمان، بل إنه امتنع عن مبايعة ابن شقيقه عندما جرى تنصيبه ولياً للعهد، وسبق للأمير أحمد أن رفض حضور حفلات استقبال رسمية دعاه إليها شقيقه الملك سلمان، وعندما توفي شقيقهما عبد الرحمن بن عبد العزيز لم تُرفع سوى صورتان في حفل التأبين الذي دعا إليه.

وهاتان الصورتان كانتا لمؤسس السعودية عبد العزيز والملك الحالي سلمان، وكان واضحاً غياب صورة ولي العهد محمد بن سلمان لدرجة أنه عندما انتشرت على نطاق واسع، بذل "الذباب الإلكتروني" جهداً كبيراً للادعاء أن اللقطة كانت مزورة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

بن سلمان الأمير احمد الأمير متعب الأمير محمد الملك سلمان حفل زفاف العرضة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة