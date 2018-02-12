قاسمي: لا قرار أممياً يمنع إيران من متابعة برنامجها الصاروخي

الوقت- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم الأحد أنه لا يوجد أي قرار دولي يمنع إيران من العمل ببرنامجها الصاروخي مشيراً إلى أن مزاعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بهذا الشأن "مثيرة للسخرية".

ونقلت وكالة ارنا عن قاسمي قوله رداً على تصريحات بومبيو التي زعم فيها أن إيران خرقت القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن حول الاتفاق النووي الإيراني بإجراء تجربة صاروخية جديدة إنه " لا وجود لأي قرار أممي يمنع إيران من مزاولة برنامجها الصاروخي أو إجرائها اختبارات في هذا الإطار"، مجدداً التأكيد على أن البرنامج الصاروخي الإيراني ذي طبيعة دفاعية وتم تصميمه وفق متطلبات محلية.

ولفت قاسمي إلى انه من “المثير للسخرية أن تستند واشنطن إلى قرار أممي انسحبت بنفسها منه وانتهكته بشكل أحادي كما حاولت دفع غيرها من الدول إلى انتهاكه وهددت من يعارضها في هذا الموقف".

وفي أيار الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد وإعادة العمل بالعقوبات على طهران في تحدٍّ لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك للقرارات الدولية بهذا الشأن.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى بإجماع أعضائه في عام 2015 عبر القرار2231 خطة العمل الشاملة التي توصلت إليها الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي في تموز من العام ذاته.