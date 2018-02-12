بوتين يعتزم زيارة السعودية

الوقت- أكّد الكرملين عزم الرئيس فلاديمير بوتين زيارة السعودية العام المقبل، لكن موعدها النهائي لم يحدد بعد، واستبعد عقد لقاء بين بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في المستقبل القريب.

وأعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس السبت، أن الرئيس بوتين سيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية العام المقبل، ولكن موعدها لم يتحدد بعد. وقال ردا على سؤال هل هناك موعد محدد لزيارة بوتين للمملكة: "لا ليس هناك بعد، وتجري مناقشة الموعد"، مؤكدا أن الزيارة ستجري عام 2019.

وكان بيسكوف، قال يوم الجمعة الماضية، إن التحضير لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية ما زال مستمرا، وإن تاريخ الزيارة من الممكن تحديده بعد اللقاء مع ولي العهد السعودي على هامش قمة مجموعة العشرين.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين، ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس السبت، صورا ترصد جانبا من لقاء ولي العهد والرئيس بوتين على هامش القمة.

من جهة ثانية، اعتبر الناطق باسم الكرملين، أنه من غير الوارد أن يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، لقاء في المستقبل القريب، رافضا وضع شروط مسبقة تتعلق بالعلاقات الروسية الأوكرانية لعقد هذا اللقاء.

وقال بيسكوف أمس السبت 1 ديسمبر الجاري: "ليس واردا عقد اللقاء في المستقبل القريب"، مضيفا: "السلطات الروسية والأمريكية كانتا على اتصال عقب إلغاء ترامب للقائه مع الرئيس الروسي، الذي كان مقررا على هامش قمة العشرين التي انتهت اليوم السبت في الأرجنتين".

وأكد بيسكوف أنه من المرفوض فرض شروط لعقد لقاء بين الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، بما في ذلك ما يتعلق بالعلاقات الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن واشنطن تحتاج إلى هذا اللقاء مثلما تحتاج إليه موسكو.

وفي تعليق على اشتراط واشنطن إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين المعتقلين من جراء حادث مضيق كيرتش الرابط بين البحر الأسود وبحر آزوف كشرط لعقد اللقاء بين الزعيمين، قال بيسكوف: "هذا ليس شرطا، ولا يمكن وضع شروط مسبقة لهذا اللقاء"، مضيفا: "نحن والأمريكيون متساوون في حاجتنا لعقد ذلك اللقاء، أما فيما يتصل بالبحر الأسود، فقد أعطى بوتين شرحا وافيا لكل من استفسر، وبينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أما الرئيس ترامب فلم يحصل على تلك التفسيرات لأنه ألغى الاجتماع".

وكان ترامب أعلن يوم الخميس الماضي إلغاء لقائه مع بوتين، الذي كان مقررا عقده يوم السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، وذلك احتجاجا على حادث مضيق كيرتش الذي احتجزت خلاله روسيا 3 سفن أوكرانية اخترقت مياهها الإقليميةوقامت بمناورات خطرة.