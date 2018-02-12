باكستان تدعو لاستكمال خط انبوب الغاز مع ایران

الوقت- أعلن وزیر ​النفط​ والمصادر الطبیعیة الباكستاني غلام سرور خان بان حكومة بلاده برئاسة عمران خان تدعو لاستكمال خط انبوب الغاز الایراني الى باكستان والمعروف بانبوب السلام.

وفی تصریح له بمناسبة الیوم المائة لبدء مهام حكومة حزب "تحریك انصاف" استعرض سرور خان انجازات الحكومة الباكستانیة فی مجال النفط والطاقة وقال فی الاشارة الى مشروع انبوب الغاز الایراني الى باكستان، ان باكستان ستنفذ هذا المشروع.

يشار إلى أن العديد من الدول أخذت استثناءات من العقوبات الامريكية فيما التفت أخرى على هذه العقوبات بسبب ضرورة التعامل مع إيران والاستثمار في أسواقها لما في ذلك من إنعاش لإقتصاداتها.