محكمة المانية تصدر حكما لصالح البنوك الايراني

الوقت- اصدرت محكمة هامبورغ في المانيا حكما ابتدائيا يقضي بدعوة شركة الاتصالات الالمانية إلى أعادة ربط خطوط الهواتف والانترنت للبنوك الايرانية في المانيا.
ويأتي حكم محكمة هامبورغ بعد ما قامت شركة "تلكام" الالمانية في منتصف تشرين الثاني بقطع خطوط الهواتف والانترنت للبنوك الايرانية في المانيا.
ونظرت محكمة هامبورغ في شكوى رفعتها البنوك الايرانية الناشطة في المدينة وأصدرت حكما ابتدائيا لصالح هذه البنوك يقضي بضرورة قيام شركة "تلكام" باعادة ربط خطوط الهواتف والانترنت لثلاثة مصارف ايرانية هي المصرف الوطني "ملي" و مصرفي "سبه" و "التجارة بين ايران و اوروبا".