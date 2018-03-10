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  الأربعاء 22 محرم 1440

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أخبار

إيران أول المهنئين بانتخاب الرئيس العراقي الجديد

الأربعاء 22 محرم 1440
 
 
 
 
 
إيران أول المهنئين بانتخاب الرئيس العراقي الجديد

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من هو برهم صالح الذي انتخب رئيساً جديدا ًللعراق؟

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الوقت- رحبت ايران على لسان المتحدث باسم خارجيتها بهرام قاسمي بانتخاب برهم صالح رئيسا جديدا للعراق معربة عن امله بتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقدم قاسمي تهانية للرئيس العراقي الجديد برهم صالح معربا عن امله في ان تشهد العلاقات العريقة والراسخة والاخوية بين البلدين الجارين ايران والعراق في المرحلة الجديدة نموا ومتانة اكثر فاكثر وان تقود الى الازدهار والرفاهية الاقتصدية وتطوير الصداقة بين شعبي البلدين وتعزيز التعاون الثنائي على المستويين الاقليمي والدولي.

بدوره بعث السفیر الایرانی لدى بغداد "ایرج مسجدی" برقیة الى "برهم صالح" هنأه فیها بانتخابه رئیسا للجمهوریة في العراق.

واشار السفیر مسجدی الى اهمیة العلاقات بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة والعراق وقال "اغتنم هذه الفرصة لأعبر عن ترحیبی بهذا الانتخاب واؤكد مرة أخرى سیاسة بلادی القائمة على دعم وحدة الاراضی وتعزیز الدیمقراطیة والعزة والاستقرار والأمن في العراق البلد الجار الصدیق والشقیق" . 

واعرب السفیر الایراني عن أمله بأن تشهد العلاقات بین البلدین في الفترة القادمة المزید من التطور في كافة المجالات متمنیا الموفقیة والعزة والرفعة للعراق حكومة وشعبا.

وانتخب مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء، برهم أحمد صالح رئيسا للجمهورية، خلفا لفؤاد معصوم، وقام الرئيس العراقي الجديد بتكليف عادل عبد المهدي رسميا بتشكيل الحكومة بإعتباره رئيسا للوزراء.

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