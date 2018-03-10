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  الأربعاء 22 محرم 1440

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أخبار

من هو برهم صالح الذي انتخب رئيساً جديدا ًللعراق؟

الأربعاء 22 محرم 1440
 
 
 
 
 
من هو برهم صالح الذي انتخب رئيساً جديدا ًللعراق؟

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الوقت- انتخب البرلمان العراقي، مساء الثلاثاء، برهم صالح رئيسا للعراق بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بدورتها الثانية.

وترأس حسن الكعبي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الجولة الثانية التي اجريت بعد خلافات داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني بين مؤيد لانسحاب مرشحة فؤاد حسين وغير مؤيد وشهدت الجولة الثانية انسحاب الحزب الديمقراطي من تصويت ، في حين تمكن برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني من الفوز بعد فرز الاصوات في الجولة الثانية للانتخابات

هذا وكان برهم صالح متقدما على منافسيه في الجولة الاولى بحصوله على 165 صوت والمرشح فؤاد حسين على 89 صوت خلال الجولة الأولى.

وولد صالح في السليمانية عام 1960، ويحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة كارديف البريطانية، ودكتوراه من جامعة ليفربول في الإحصاء والتطبيقات الهندسية في الكمبيوتر.
انضم صالح إلى صفوف الحزب مع نهاية السبعينيات من القرن الماضي، وأصبح عضوا في تنظيمات "الاتحاد الوطني الكردستاني" بأوروبا، وبعدها مسؤولا في مكتب العلاقات الخارجية في العاصمة البريطانية.
وانتخب عضوا في قيادة الاتحاد في أول مؤتمر للحزب سنة 1992، إذ كُلف بمهمة إدارة مكتب الاتحاد في امريكا، وأسس صالح الجامعة الأمريكية في السليمانية، وشغل منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وله نشاطات ثقافية إلى جانب نشاطه السياسي، حيث ترأس هيئة أمناء الملتقى العراقي، وهو لقاء ديمقراطي عراقي يضم شخصيات وطنية وثقافية ووجهاء من أطياف المجتمع العراقي، كما يضم الملتقى منظمة "واعدون" ومشروع "هيوا" لدعم الطلبة المتميزين في الجامعات العراقية في بغداد وجنوب العراق وكردستان.
ويُعتبر صالح من أبرز الشخصيات السياسية في الحزب، وقد شغل مناصب بارزة فيه، إذ كان مساعدا لجلال طالباني، وتبوأ عدة مناصب في الحكومة العراقية بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، كرئيس حكومة إقليم كردستان مرتين بين عامي 2001 و2004.
وأصبح صالح بعد سقوط نظام صدام حسين نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة في النصف الثاني من عام 2004، ووزيرا للتخطيط في الحكومة الانتقالية في عام 2005، ونائبا لرئيس الوزراء في حكومة نوري المالكي، كما تولى الملف الاقتصادي كرئيس للجنة الاقتصادية.
ورُشح من قبل القيادة الكردستانية رئيسا للقائمة الكردستانية في الانتخابات التشريعية الكردستانية التي جرت في شهر يوليو من عام 2009، وسُمي من قبل برلمان كردستان كرئيس لحكومة إقليم كردستان الجديدة في جلسته المنعقدة يوم 16 سبتمبر 2009.

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