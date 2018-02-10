ماذا قال وزير الاقتصاد اللبناني لنظيره السوري حول معابر سوريا؟!

الوقت-أعلن وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رائد خوري، اتصالاً هاتفياً، صباح اليوم عن اجراءه اتصالاً هاتفياً بنظيره السوري سامر خليل، باحثاً معه موضوع إعادة فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن.

وقال الوزير "لقد تواصلت مع وزير الاقتصاد السوري، وأشار إلى أن المعبر لم يفتح بعد ولكن الجانب السوري جاهز لفتحه، وستتكثف الاتصالات في اليومين المقبلين لنرى موقفهم من الشاحنات اللبنانية التي ستقطع عبر هذا المعبر".

وتابع خوري "في اليومين المقبلين ستتضح الصورة خاصة أنَّ التنسيق مع الجانب السوري كما نعلم يتم عبر مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يتولى هذا الموضوع بالتنسيق مع رئيس الجمهورية".

وختم خوري اتصاله مشيراً الى أن الإحصاءات تقول إنه منذ 6 سنوات وحتى الآن انخفضت الصادرات مليار ونصف دولار، مع أنه من الطبيعي أن تزيد الصادرات لأن الاقتصاد يكبر.

وكانت لجنة فنية سورية أردنية اجتمعت منذ أسبوعين، للتباحث حول إعادة فتح الحدود الأردنية السورية. وفي هذا السياق نقلت صحيفة الغد الأردنية عن خبراء عسكريين أردنيين قولهم: إن "الأردن ينظر بإيجابية لإعادة فتح معبر نصيب الحدودي، في ظل سعي البلدين لوضع تصوّر كامل للإجراءات المرتبطة بإعادة فتح المعابر خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن معبر جابر من الجانب الأردني ومعبر نصيب من الجانب السوري، ومركز الرمثا الأردني، والذي يطلق عليه مركز درعا الحدودي من الجانب السوري، قد أغلقوا في نيسان/ أبريل 2015، ويصف ممثلو العديد من القطاعات الأردنية هذه المعابر بـ "الرئة الشمالية للأردن"، خط الترانزيت الوحيد الذي يربط الأردن بعدة دول عبر الأراضي السورية.