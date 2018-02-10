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  الثلاثاء 21 محرم 1440

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علوم وتكنولوجيا

اتش بي تطلق حاسوب قابل للطي

الثلاثاء 21 محرم 1440
 
 
 
 
 
اتش بي تطلق حاسوب قابل للطي
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الوقت- أطلقت شركة اتش بي للصناعات التكنولوجية والحواسيب أحد أحدث حواسيب المبتكرة تحت إسم سبيكتر فوليو وهو حاسوب محمول قابل للطي.

الحاسوب الجديد مصنوع من الجلد وهو بالنسبة للشركة اختراع جديد ولا يشبه ما سبقه من حواسيب مصنوعة من البلاستيك والألمينيوم.

ويتميز سبيكتر فوليو" بمعالجات من "​إنتل​" و​مكبرات صوت​ "بانج آند أولوفسين"، وسيكون متوفراً بلونين مختلفين وبسعر يبدأ من 1300 دولار.

وسيطرح إصدار باللون البني للبيع في التاسع والعشرين من تشرين الأول، في حين سيتوفّر إصدار آخر باللون الأحمر القاتم في أواخر كانون الأول.

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اتش بي حاسوب محمول

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