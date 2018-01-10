موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 20 محرم 1440

إخترنا لكم

" شيطنة الحشد الشعبي" سيناريو أمريكا الجديد في بلاد الرافدين

" شيطنة الحشد الشعبي" سيناريو أمريكا الجديد في بلاد الرافدين الوقت- سعت واشنطن الى استثمار موجة الاحتجاجات في مدينة البصرة العراقية في محاولة جديدة منها لشيطنة وتشويه صورة الحشد الشعبي الذي كان له كلمة الفصل في حماية العراق من الارهاب وانهاء خطر تنظيم داعش الارهابي الذي كان يهدد وحدة الاراضي العراقية تمهيدا لوضع الحشد الشعبي على قائمة الارهاب الامريكية التي عادة ما يدخل اليها من لا يتماشي مع سياسات الادارة الامريكية.

منظومة S-300.. الرعب الإسرائيلي من الاختيار الروسي القاتل تسليم منظومة S-300لدمشق يعتبر رداً قاطعاً علی الوتيرة المتصادعة للإعتداءات والاستفزارات الإسرائيلية في سوريا.

استراتيجية السعودية.. الأقارب عقارب الوقت- لم يكن أحد يتصور أن تنحدر السعودية في سياستها الخارجية إلى هذا المستوى، الواضح أن هناك تخبط داخل الأسرة الحاكمة يذكرنا بالمرحلة التي سبقت ظهور الدولة السعودية الثالثة، هذا التخبط ظهر في مواقف ...

حلف الناتو العربي والآفاق المحتملة الوقت- مسألة تشكيل نسخة عربية من حلف شمال الأطلسي تعود إلى الواجهة الإعلامية من جديد في ظل الاحتقان السياسي الذي تشهده المنطقة والذي يعمل على تصعيده بشكل مباشر الرئيس الأمريطي دونالد ترامب بشتى ...

صبرا وشاتيلا، جرح فلسطين النازف في ذكراه الـ 36 في الذكرى الـ 36 للمجزرة يستذكر الشعب الفلسطيني كيف طردهم الاحتلال من بيوتهم، ثم كيف طاردهم في مخيمات اللجوء قتلا وتشريداً ليطمس على حق العودة

أخبار

محمد بن زايد يتحكّم بإمبراطورية الإعلام السعودي

محمد بن زايد يتحكّم بإمبراطورية الإعلام السعودي

بن زايد يتحكم بإمبراطوريه الإعلام السعودي

قطر تطالب السعودية بغرامة بقيمة مليار دولار بعد "أكبر عملية قرصنة" قطر تطالب السعودية بغرامة بقيمة مليار دولار بعد "أكبر عملية قرصنة"

بالدليل القاطع.. وزير الخارجية اللبناني يفنّد مزاعم "إسرائيل" حول مصانع الأسلحة بالدليل القاطع.. وزير الخارجية اللبناني يفند مزاعم "إسرائيل" حول مصانع الأسلحة

غلوبال ريسيرش: من الغذاء الى الفن والأدب: كيف تسرق إسرائيل الثقافة العربية؟ غلوبال ريسيرش: من الغذاء الى الفن والأدب: كيف تسرق إسرائيل الثقافة العربية؟

قطر تعلن عن إجراءات جديدة ضد السعودية أمام منظمة التجارة العالمية قطر تعلن عن إجراءات جديدة ضد السعودية أمام منظمة التجارة العالمية

إيران تكشف تفاصيل الضربة الصاروخية على مقار الإرهابيين شرق الفرات إيران تكشف تفاصيل الضربة الصاروخية على مقار الارهابيين شرق الفرات

إيران: منظومة الـ "إس-300" ستدعم أمن واستقرار سوريا ايران: منظومة الـ "إس-300" ستدعم أمن واستقرار سوريا

انتخابات كردستان العراق.. الديمقراطي يعلن الفوز بـ"حصة الاسد" و الاتحاد الوطني يتحدث عن تزوير الديمقراطي الكردستاني يلعن الفوز بـ"حصة الاسد" و الاتحاد الوطني يتحدث عن تزوير

فضيحة فساد كبير تطول محمد بن زايد فضيحة فساد كبير تطال محمد بن زايد

مجلة فورين بوليسي الأمريكية: ابن سلمان ينهار وعلى ترامب التحرك فوراً لإنقاذه مجلة فورين بوليسي الأمريكية: ابن سلمان ينهار وعلى ترامب التحرك فوراً لانقاذه

بالفيديو والصور ..الحرس الثوري ينتقم لهجوم الأهواز ويستهدف قادة داعش شرق الفرات الحرس الثوري ينتقم لهجوم الاهواز ويستهدف قادة داعش شرق الفرات

القوات اليمنية: دولة الامارات لم تعد آمنة القوات اليمنية: دولة الامارات لم تعد آمنة

المعلم: دمشق لن تساوم على علاقتها مع طهران المعلم: دمشق لن تساوم على علاقتها مع طهران

الوطني الكردستاني يعلن رفضه نتائج الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق الوطني الكردستاني يعلن رفضه بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت باقليم كردستان العراق

عبد السلام يهدّد بعمليات أكبر تطول العمق الإماراتي بعد استهداف مطار دبي عبد السلام يهدد بعمليات أكبر تطال العمق الإماراتي بعد استهداف مطار دبي

بيونغ يانغ: ليس هناك مجال لنزع السلاح النووي في ظل العقوبات الأمريكية بيونغ يانغ: ليس هناك مجال لنزع السلاح النووي في ظل العقوبات الأمريكية

مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الصهيوني وسط رام الله المحتلة مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الصهيوني وسط رام الله المحتلة

ظريف يكشف العلاقة بين نتنياهو وموقع غسيل السجاد ظريف يكشف العلاقة بين نتنياهو وموقع غسيل السجاد

تقرير أمريكي: آلاف اليمنيين يأكلون أوراق الشجر بسبب الجوع والحصار! الوقت-نشرت وكالة "أسوشيتد برس" تقريراً، صباح اليوم الأحد تطرقت فيه الى معاناة الشعب اليمني اذ أجبرته الحرب على أكل أوراق...

السفير اليمني في الأردن: لمن يهمه الأمر أقول: هذا شيء لا يطاق ولا يحتمل! الوقت- شن سفير اليمن في الأردن، علي أحمد العمراني، يوم أمس هجوماً عنيفاً على الامارات-لم يسمها- متهماً إياها بالوقوف هي ومن يدعمها خلف الاغتيالات...

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مجلة فورين بوليسي الأمريكية: ابن سلمان ينهار وعلى ترامب التحرك فوراً لإنقاذه

إيران تكشف تفاصيل الضربة الصاروخية على مقار الارهابيين شرق الفرات

إيران: منظومة الـ "إس-300" ستدعم أمن واستقرار سوريا

غوغل تدفع المليارات لآبل سنوياً

انتخابات كردستان العراق.. الديمقراطي يعلن الفوز بـ"حصة الاسد" و الاتحاد الوطني يتحدث عن تزوير

رياح التطبيع تهبّ على الناطقين بلسان الضاد

القدرات البحرية للحرس الثوري الإيراني.. القوة الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية

بالفيديو والصور ..الحرس الثوري ينتقم لهجوم الأهواز ويستهدف قادة داعش شرق الفرات

تدخلات أمريكا في الشؤون الداخلية لمصر

قطر تعلن عن إجراءات جديدة ضد السعودية أمام منظمة التجارة العالمية

واشنطن والجنائية الدوليّة... اتهامات محدّدة في ساحات متعدّدة

إيران تتجه لبناء مخازن نفط على خليج عمان

" شيطنة الحشد الشعبي" سيناريو أمريكا الجديد في بلاد الرافدين

غلوبال ريسيرش: من الغذاء الى الفن والأدب: كيف تسرق إسرائيل الثقافة العربية؟

بالدليل القاطع.. وزير الخارجية اللبناني يفند مزاعم "إسرائيل" حول مصانع الأسلحة

نيويورك تايمز تفنّد أكاذيب ترامب أمام الجمعية العامة

أنصار الله: اجتماع "متحدون ضد إيران نووية" يكشف التماهي السعودي الإماراتي مع العدو الإسرائيلي

شمخاني يكشف عن الهدف من نقل إرهابيي "داعش" في العراق وسوريا إلى أفغانستان

مكأفأة الإمارات لأبناء الجنوب..وما خفي كان أعظم!

هذه هي الدولة التي تعمل كوسيط لبيع الأسلحة الإسرائيلية إلى السعودية

رويترز تنشر قصة وصول ولي العهد السعودي الى منصبه

رسالة سرية من محمود عباس إلى الرئيس السوري بشار الأسد، فماذا قال فيها؟!

الدفعة الأولى لـ "إس 300" تصل إلى سوريا!

ايران: إسرائيل ستندم إذا واصلت مهاجمة الجيش السوري وحلفائه

لهذا السبب لم يجلس أردوغان إلى جانب ترامب؟!

واشنطن: لا نعتزم إخراج ايران بالقوة من سوريا

دمشق: العلاقات السياسية المتميزة بين سوريا وإيران تشكل أساساً راسخاً للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية

إيران تردّ على التبريرات الأمريكية الواهية لإغلاق قنصلية واشنطن في البصرة

شهيد وإصابة العشرات في مظاهرة بحرية فلسطينية

المونيتور: هناك علاقة بين السعودية وهجوم الأهواز

مستقبل مدينة إدلب بين المجهول والأطماع الخارجية

وفد صنعاء على طقوم الحديدة.. المفاوضات برؤوس البنادق

روسيا: التحضيرات لعملية تحرير إدلب تجري بعناية فائقة

الطفل السوري حمدو الحسين: مستعدٌّ للتحكيم بمهرجان أفلام الأطفال الايراني

ضغوط سعودية إماراتية على سلطنة عمان.. هل أصبحت سياسة الحياد مكلفة؟

تنمية المهارات والقدرات.. 10 طرق مختلفة يساعدك بها الخبراء للاستثمار في نفسك

تركيا: تم الاتفاق على حدود المنطقة المنزوعة من السلاح في محافظة إدلب

آية الله خامنئي: سوريا والعراق ولبنان نماذج على فشل المؤامرات الأمريكية بالمنطقة

محمد بن سلمان يعجل إجراءات عزل والده بعد تصريحات عمه الخطيرة

التايمز: أيام ولي العهد السعودي باتت معدودة

لغز مستقبل إدلب في المنافسة بين الجهات الفاعلة

ورشات مسرحية الكيماوي في إدلب تنجز أعمالها بانتظار العرض

واشنطن تخنق تركيا بخصمها التاريخي.. هل بدأت مرحلة اللاعودة؟

الخارجية الروسية: من المحال التوصل إلى تسوية في سوريا مع بقاء مشكلة "إدلب"

بعد ربع قرن.. قراءة في تجربة "أوسلو" وخيار المفاوضات

ملفات

صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

محمد بن زايد يتحكّم بإمبراطورية الإعلام السعودي

الإثنين 20 محرم 1440
 
 
 
 
 
محمد بن زايد يتحكّم بإمبراطورية الإعلام السعودي

مواضيع ذات صلة

هل تدفع دبي فاتورة تهوّر ابن زايد؟

كاتب بريطاني: ابن زايد يستغل ضعف ابن سلمان لتنفيذ أجندته

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- في تأكيد جديد على سيطرة ولي عهد ابو ظبي على القرار السعودي، أعلنت مجموعة قنوات "MBC"، أمس الأحد، تعيين محمد التونسي، مستشار ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، مديراً عاماً لقنواتها في السعودية، وذلك بدواعي تعزيز مكانة السعودية المتزايدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقالت "مجموعة MBC ": "إن تعيين التونسي يهدف إلى الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية ومكانتها أكثر وأكثر، في قلب المؤسسة وقالبها، وهو النهج الذي اعتمدته منذ تأسيسها في لندن كأول فضائية عربية خاصة عام 1991".

بدوره، رحب رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC"، وليد إبراهيم آل إبراهيم الذي اعتقله محمد بن سلمان قبل فترة قبل ان يعيد إطلاق سراحه، بانضمام التونسي إلى المجموعة قائلاً: "أهنئ الزميل محمد التونسي على توليه منصبه الجديد، هو الذي تأتي مؤهلاته الشخصية ومسيرته المهنية لتضاف إلى طاقات فريق العمل في MBC السعودية وخبراته التراكمية وتجاربه الناجحة"، وكان آخر ظهور لوليد آل إبراهيم، في الإمارات، بعد الإفراج عنه من قبل السلطات السعودية، وترأس حينها آل إبراهيم اجتماعا لكبار مديري مجموعة "إم بي سي".

وكانت وسائل اعلام غربية أكدت في أكثر من مناسبة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يعتبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كلعبة في يده، ويدفع به الى صرف مزيد من الأموال لحماية النظامين في كلا البلدين والتورط في حرب اليمن بينما يجلس بن زايد متفرجاً دون ان يتحمّل أي أعباء مالية.

كما أكد الصحفي البريطاني المعروف بيل لاو، قبل اسبوع أن ولي عهد أبوظيي محمد بن زايد، يستغل فارق العمر بينه وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي يبلغ 25 عاماً واستطاع تجنيد الأخير لتنفيذ أجندته الخاصة.​

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

السعودية اليمن الاعلام

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة
مئات الشهداء والجرحى في الجمعة الـ 27 من مسيرات العودة
الجعفري يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن اقتحام القنصلية الايرانية
الجيش السوري يوجه دباباته إلى إدلب