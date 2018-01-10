قطر تطالب السعودية بغرامة بقيمة مليار دولار بعد "أكبر عملية قرصنة"

الوقت- طالبت مجموعة beIN القطرية، السعودية بدفع غرامة بقيمة مليار دولار، للتعويض عن "أكبر عملية قرصنة" لبث قنواتها الرياضية في سعودية، بعد ان رفعت القضية الى الجهات المختصة.

وقالت المجموعة القطرية في بيان لها، اليوم الاثنين إنها "أطلقت تحكيماً دولياً استثمارياً ضد السعودية بقيمة مليار دولار أمريكي بعد إخراجها بشكل غير قانوني من السوق السعودي وتعرضها لما وصفته بأنه أكبر عملية قرصنة للبث الرياضي يشهدها العالم".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أنها بدأت بـ "اتخاذ الإجراءات لرفع دعوى قضائية جديدة أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية" في جنيف، ضد ما اعتبرته "انتهاكات السعودية لحقوق الملكية الفكرية العائدة لمواطنين قطريين وهيئات قطرية".

وشكت المجموعة القطرية التي تعتبر أحد أكبر مالكي حقوق البث التلفزيوني للأحداث الرياضية، في الأشهر الماضية من تعرضها للقرصنة من قبل قناة beoutQ، محملة السعودية المسؤولية عن ذلك، واكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم صحة الرواية القطرية.

وكان سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي، أكد أن الجهات السعودية تتخذ خطوات قانونية ضد شبكة قنوات “beIN SPORTS” بسبب "إقحام السياسة في الرياضة"، وتقدمت بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد مباراة السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم.