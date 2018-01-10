قطر تعلن عن إجراءات جديدة ضد السعودية أمام منظمة التجارة العالمية

الوقت- أعلنت وزارة الاقتصاد القطرية، اليوم الاثنين، إن قطر بدأت إجراءات بحق السعودية أمام منظمة التجارة العالمية متهمة إياها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

هذا ويتعلق جانب من شكوى الدوحة بحجب قناة "بي إن" في السعودية، حسبما ذكرت الوزارة في موقعها على الإنترنت إلى جانب اتهام الرياض برفض اتخاذ إجراء فعال بحق قرصنة محتوى "بي إن" داخل المملكة.

وبينت وكالة "رويترز" أنها لم تستطع الاتصال بالمسؤولين السعوديين للتعليق، لكنهم سبق أن قالوا إن المملكة تعمل على محاربة القرصنة وتلتزم بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ، طالب الدول الأربع التي قاطعت قطر، بالتراجع عن الإجراءات التي وصفها بـ"غير القانونية"، مشيرا إلى أن الأزمات السياسية يمكن حلها بالحوار وليس بـ"العناد".

وقال وزير الخارجية القطري، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، إن قطر لا تطلب إلا التراجع عن الإجراءات "غير القانونية" التي اتخذتها الدول الأربع تجاه الشعب القطري، وأكد أن الأزمات السياسية تحل عبر الحوار وليس "العناد"، وتابع قائلا: "نحن دول ولسنا أطفالا".

يذكر أنه وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.