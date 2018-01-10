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أخبار

ايران: منظومة الـ "إس-300" ستدعم أمن واستقرار سوريا

الإثنين 20 محرم 1440
 
 
 
 
 
ايران: منظومة الـ "إس-300" ستدعم أمن واستقرار سوريا

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روسيا: نشر صورايخ اس 300 في سوريا يثير هلع اسرائيل

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الوقت- أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ان قرار روسيا تزويد سوريا بمنظومة "إس-300" الصاروخية يشكل دعماً لأمن واستقرار للبلاد والمنطقة.

وأضاف عراقجي في حديث صحفي اليوم الاثنين : "إذا قررت السلطات السورية الشراء، وإذا قررت السلطات الروسية بيعها المنظومة، فأنا متأكد من أنه سيكون مفيدًا لأمن سوريا والاستقرار البلاد".

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أكد أن منظومات "إس 300" الصاروخية ستصل بلاده خلال أسبوعين، وأعرب عن أمله بأن تغطي المنظومات الصاروخية الروسية المجال الجوي السوري من الطائرات الإسرائيلية، وأضاف المعلم أن دمشق ترغب في الحصول على منظومات "إس 400" من روسيا بالقول: "ننتظر إس 400".

كما اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن موسكو بدأت بالفعل تسليم منظومة الدفاع الجوي "إس-300" إلى سوريا.

وأعلن الكرملين بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر، أنه بمبادرة من الجانب السوري، جرى اتصال هاتفي بين رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد… أخطر الرئيس الروسي نظيره بقرار تنفيذ عدد من التدابير بهدف توفير الأمن للعسكريين الروس في سوريا وتعزيز منظومات الدفاع الجوي في هذا البلد، بما في ذلك تسليم الجمهورية العربية السورية منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-300".

يذكر أن طائرات حربية إسرائيلية شنت الأسبوع الماضي هجوماً على مؤسسة الصناعات التقنية في مدينة اللاذقية غرب سوريا، ما أدّى إلى مقتل 15 جندياً روسياً في طائرة فقدت قاعدة حميميم في سوريا الاتصال بها خلال العدوان الاسرائيلي، واتهمت موسكو تل أبيب بالضلوع وراء الحادث.

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