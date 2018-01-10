القوات اليمنية: دولة الامارات لم تعد آمنة

الوقت- أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن شرف لقمان ان العمليات النوعية التي نفذها سلاح الجو المسير والقوات البحرية امس على جيزان ودبي تؤكد على مدى تطور القدرات الدفاعية، محذرا المستثمرين في دولة الإمارات بأن استثماراتهم هناك لم تعد آمنة.

وأضاف لقمان ان "عمليات استهداف زوارق حرس الحدود السعودي في جيزان جاءت ردا على استهداف زوارق الصيادين في الحديدة"، مشددا في الوقت ذاته على أن استهداف العمق الاماراتي سيتواصل محذرا المستثمرين في دولة الإمارات بأن استثماراتهم هناك لم تعد آمنة طالما استمر العدوان على اليمن

وكان الطيران المُسير للجيش اليمني واللجان الشعبية قد نفذ هجوماً جويا بطائرة صماد3 على مطار دبي الدولي الذي يبعد عن اليمن ما يزيد عن 1200 كم، كما نفذت القوة البحرية والدفاع الساحلي عملية نوعية استهدفت مجموعة من زوارق حرس الحدود السعودي داخل ميناء جيزان ووقوع خسائر كبيرة واحتراق عدد من زوارق حرس الحدود إثر الهجوم داخل الميناء.