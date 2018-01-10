أول صور تصلنا من الكويكب "ريوغو"

الوقت- نشرت وكالة ​الفضاء​ اليابانية سلسلة من الصور الجديدة التي التقطها المسباران التابعان لها على سطح الكويكب "ريوغو" في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتظهر صور وكالة الفضاء اليابانية "JAXA"، الصخرة التي يقف عليها الروبوتان على سطح "ريوغو"، بتفاصيل مذهلة.

وتقول وكالة الفضاء اليابانية إن المسبارين في حالة جيدة ويقومان بإنجاز مهمتهما بنقل الصور والبيانات. وقد أكدت الصور المرسلة من مسافة تقارب 290 مليون كلم، بأنهما يتحركان على سطح الكويكب بنفسيهما وبشكل جيد. وقال يويشي تسودا، مدير المشروع: "أنا فخور بأن Hayabusa2 كان قادرا على المساهمة في إنشاء هذه التكنولوجيا من أجل طريقة جديدة لاستكشاف الفضاء عن طريق التحركات السطحية بواسطة أجسام صغيرة".

وسيلتقط الروبوتان صورا ملونة للكويكب، فضلا عن قيامهما بقياس ​درجات الحرارة​ قبل أن تقوم الوكالة بإرسال مسبار أكبر، في أكتوبر المقبل. وكانت وكالة "JAXA" قد أعلنت، الاثنين 24 أيلول، عن نجاح هبوط المسبارين اللذين كانا على متن المركبة الفضائية "Hayabusa2"، وهما أول روبوتات استكشافية متنقلة تهبط على سطح الكويكب "162173" ريوغو. وبعد استكشاف السطح الصخري للكويكب، سيتعين عليهما أخذ عينات للعودة بها إلى الأرض.

وتعتبر الصور الجديدة الدفعة الثانية من البيانات التي يتم إرسالها بواسطة المركبة الفضائية "Hayabusa2"، حيث جاءت الصور الأولى عندما هبط الروبوتان الصغيران بنجاح على سطح الكويكب، وأظهرت الصور حينها حركتهما الدائمة أثناء عملية الهبوط.