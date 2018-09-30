برشلونة والريال يتعثران مجدداً

الوقت- حسم التعادل السلبي ديربي مدريد، بين الريال وأتلتيكو، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ، ضمن الجولة السابعة من الليجا.

.اللقاء جاء قوياً من حيث الآداء رغم غياب الأهداف إلا أنه كان مليء بالفرص الضائعة والهجمات التكتيكية التي لم تعرف أي منها طريق المرمى

وبذلك، ارتفع رصيد الفريق الملكي لـ14 نقطة، في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، كما ارتفع رصيد الأتلتي إلى 12 نقطة، في المركز الرابع.

من ناحية أخرى تعثر برشلونة مرة جديدة بعدما تعادل أمام أتليتيكو بلباو بنتيجة 1-1 في مباراة قوية شهدت العديد من الفرص الضائعة.