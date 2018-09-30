البديل ستوريدج يحرم تشيلسي النقاط الثلاث

الوقت- فرّط تشيلسي في فرصة إلحاق الخسارة الأولى، بضيفه ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل معه (1-1)، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السابعة للمسابقة.

وبقي تشيلسي متقدّما بهدف إيدين هازارد (ق25)، حتى الدقيقة 89، عندما أحرز دانييل ستوريدج، هدف التعادل القاتل لليفربول.

وبذلك، ارتفع رصيد ليفربول إلى 19 نقطة، متخلّفا بفارق الأهداف، وراء المتصدّر مانشستر سيتي، فيما صار رصيد تشيلسي 17 نقطة، في المركز الثالث.

من ناحية أخرى تعثر مانشستر يونايتد مجدداً بعدما سقط امام ويست هام بنتيجة 3-1، فيما استغل السيتي هفوة ليفربول ليعتلي الصدارة بعد الفوز على برايتون بنتيجة 2-0.