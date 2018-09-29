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أخبار

طهران: السعودية أکبر داعم و راع للارهاب

السبت 18 محرم 1440
 
 
 
 
 
طهران: السعودية أکبر داعم و راع للارهاب

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الوقت- رد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي على مزاعم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مؤکدا ان السعودية هي اکبر داعم و راع للارهاب.

وأكد قاسمي أن لاجذور للارهاب الذي يطغى على العالم والشرق الأوسط على وجه الخصوص سوى السعودية التي تموله وتروج له.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اتهم ، اليوم السبت، ايران بمواصلة انشطتها "الارهابية والعدوانية" في منطقة الشرق الاوسط والعالم، مشددا على ان تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب "ردع" سياسات طهران التوسعية والتخريبية.

وقال الجبير في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثالثة والسبعين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إن "ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تواصل إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع والمنشأ تجاه المدن السعودية"، واستطرد "إن سلوك إيران العدواني يشكل انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وقرارات مجلس الأمن، الأمر الذي جعل إيران تحت طائلة العقوبات الدولية".

وكانت منظمات حقوقية ووسائل إعلامية عالمية أكدت في أكثر من مناسبة ان الرياض تعد أكبر داعمي الجماعات الإرهابية المتطرفة حول العالم، مشيرة الى دور النظام السعودي في تدمير سوريا واليمن وليبيا والعراق من خلال تقديم السلاح والمال للجماعات الإرهابية المسلحة التي تزعزع امن هذه الدول وقتلت عشرات الالاف من المدنيين.

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السعودية الارهاب طهران

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