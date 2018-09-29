السعودية والإمارات وعقدة السلطان قابوس

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 18 محرم 1440

إخترنا لكم

منظومة S-300.. الرعب الإسرائيلي من الاختيار الروسي القاتل

منظومة S-300.. الرعب الإسرائيلي من الاختيار الروسي القاتل تسليم منظومة S-300لدمشق يعتبر رداً قاطعاً علی الوتيرة المتصادعة للإعتداءات والاستفزارات الإسرائيلية في سوريا.

استراتيجية السعودية.. الأقارب عقارب الوقت- لم يكن أحد يتصور أن تنحدر السعودية في سياستها الخارجية إلى هذا المستوى، الواضح أن هناك تخبط داخل الأسرة الحاكمة يذكرنا بالمرحلة التي سبقت ظهور الدولة السعودية الثالثة، هذا التخبط ظهر في مواقف ...

حلف الناتو العربي والآفاق المحتملة الوقت- مسألة تشكيل نسخة عربية من حلف شمال الأطلسي تعود إلى الواجهة الإعلامية من جديد في ظل الاحتقان السياسي الذي تشهده المنطقة والذي يعمل على تصعيده بشكل مباشر الرئيس الأمريطي دونالد ترامب بشتى ...

صبرا وشاتيلا، جرح فلسطين النازف في ذكراه الـ 36 في الذكرى الـ 36 للمجزرة يستذكر الشعب الفلسطيني كيف طردهم الاحتلال من بيوتهم، ثم كيف طاردهم في مخيمات اللجوء قتلا وتشريداً ليطمس على حق العودة

التحالف العربي أم السعودي الإماراتي الهش؟ الوقت- ظنت بعض وسائل الإعلام أن ما يسمى "التحالف العربي" قد حرف مساره عن الأهداف التي كان يسعى خلفها في اليمن والمتمثلة بإعادة "الشرعية" على حد تعبيرهم، ولكن يمكن القول بصراحة ان مسار هذا ....

أخبار

قطر تصدر بياناً عاجلاً بسبب فلسطين وهذا أبرز ما جاء فيه

قطر تصدر بياناً عاجلاً بسبب فلسطين وهذا أبرز ما جاء فيه

قطر تصدر بياناً عاجلاً بسبب فلسطين وهذا أبرز ما جاء فيه

ايران ترد على التبريرات الامريكية لاغلاق قنصلية واشنطن في البصرة ايران ترد على التبريرات الامريكية لاغلاق قنصلية واشنطن في البصرة

الحرس الثوري: دماء شهداء الهجوم الارهابي في الاهواز لن تذهب هدراً الحرس الثوري: دماء شهداء الهجوم الارهابي في الاهواز لن تذهب هدراً

رسميا فتح المعابر بين سوريا والأردن، فماذا عن لبنان؟ الوقت-أعلن وزير النقل السوري علي حمود، صباح اليوم، من إعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن اليوم السبت، وبدء حركة عبور الشاحنات ...

لافروف: هكذا يجب التصرف مع الإرهابيين في إدلب! الوقت-أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مساء يوم أمس الجمعة، رفض بلاده نقل الإرهابيين من إدلب إلى نقاط أخرى ب....

لهذا السبب لم يجلس أردوغان إلى جانب ترامب؟! الوقت- كشفت صحيفة " حرييت " يوم أمس الجمعة عن السبب وراء قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عدم مشاركة نظيره ...

بوغدانوف: هذا ما سنفعله مع "إسرائيل"! الوقت- اعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مساء يوم أمس الجمعة إن موسكو ستعيد دراسة جميع علاقات السياسية ...

حركة الجهاد الإسلامي تنتخب "زياد نخالة" أميناً عاماً لها، فمن هو؟ الوقت- أعلنت قيادة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، يوم أمس الجمعة، عن انتخاب زياد نخالة أميناً عاماً للحركة خلفاً لرمضان شلح...

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات ضمن مظاهرات العودة الكبرى الوقت- اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهد 6 مواطنين فلسطينيين وأصابة 190 آخرون على الاقل، اليوم الجمعة، في المظاهرات المتواصلة شرق قطاع غزة ضمن مسيرات العودة الكبرى.

المعلم: سنحصل على منظومة إس 300 في غضون أسبوعين المعلم: سنحصل على منظومة إس 300 في غضون أسبوعين

الحرس الثوري يقضي على مجموعة إرهابية جنوب شرق إيران الحرس الثوري يقضي على مجموعة إرهابية جنوب شرق ايران

رويترز تنشر قصة وصول ولي العهد السعودي الى منصبه رويترز تنشر قصة وصول ولي العهد السعودي الى منصبه

الملك السعودي يفرض الإقامة الجبرية على أبناء شقيقه أحمد الملك السعودي يفرض الإقامة الجبرية على أبناء شقيقه أحمد

مفكر سوداني: السعودية ليست نداً لإيران مفكر سوداني: السعودية ليست نداً لإيران

ميدل است: هكذا تشارك الإمارات بقمع أقلية الإيغور المسلمين في الصين ميدل است: هكذا تشارك الامارات بقمع أقلية الإيغور المسلمين في الصين

ترامب يُقدّر دور إيران وروسيا في سوريا!! ترامب يُقدر دور ايران وروسيا في سوريا!!

الجهاد الإسلامي تدعو الشعب الفلسطيني لإعلان النفير العام الجهاد الإسلامي تدعو الشعب الفلسطيني لإعلان النفير العام

واشنطن: لا نعتزم إخراج ايران بالقوة من سوريا واشنطن: لا نعتزم إخراج ايران بالقوة من سوريا

طهران: اتهامات نتنياهو كاذبة وجوفاء طهران: اتهامات نتنياهو كاذبة وجوفاء

ظريف: أمریكا فقدت مصداقیتها وتهرب من مواجهة إیران في مجلس الأمن ظريف: امریكا فقدت مصداقیتها وتهرب من مواجهة إیران في مجلس الأمن

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

منظومة S-300.. الرعب الإسرائيلي من الاختيار الروسي القاتل

هجوم سيبيري يستهدف ميناء سان دييغو الأمريكي

انتقادات شديدة اللهجة يوجهها "ترامب" بسبب ارتفاع سعر النفط

قطر تصدر بياناً عاجلاً بسبب فلسطين وهذا أبرز ما جاء فيه

لهذا السبب لم يجلس أردوغان إلى جانب ترامب؟!

الباتريوت الأمريكي خارج الشرق الأوسط

رسميا فتح المعابر بين سوريا والأردن، فماذا عن لبنان؟

بوغدانوف: هذا ما سنفعله مع "إسرائيل"!

نتنياهو و26 سنة من تحريف الحقائق حول إيران!

الحرس الثوري: دماء شهداء الهجوم الارهابي في الاهواز لن تذهب هدراً

ايران ترد على التبريرات الامريكية لاغلاق قنصلية واشنطن في البصرة

المعلم: سنحصل على منظومة إس 300 في غضون أسبوعين

لافروف: هكذا يجب التصرف مع الإرهابيين في إدلب!

ظريف : بنوك أوروبية تتفق على انشاء آلية مالية خاصة بايران

حركة الجهاد الإسلامي تنتخب "زياد نخالة" أميناً عاماً لها، فمن هو؟

أنصار الله: اجتماع "متحدون ضد إيران نووية" يكشف التماهي السعودي الإماراتي مع العدو الإسرائيلي

بوتين لنتنياهو: إسرائيل سبب مأساة "إيل 20" وتعزيز الدفاع الجوي السوري بات أمراً واقعاً

أمريكا تنقل مسلحي داعش من سوريا إلى مناطق مجهولة!

ايران: إسرائيل ستندم إذا واصلت مهاجمة الجيش السوري وحلفائه

الأسد وبوتين في اتصال هاتفي يبحثان اتفاق إدلب وإسقاط الطائرة الروسية

وزارة الدفاع الروسية: هكذا تم إسقاط طائرة "ايل 20" فوق الساحل السوري!

حرس الثورة الإسلامية يتوعّد بتوجيه ضربة قاضية لمراكز متزعمي الإرهابيين

هكذا ردّت إيران على تأييد الإمارات للهجوم الإرهابي في الأهواز!

أردوغان: واشنطن تواصل دعم الجماعات الإرهابية

هكذا علق الرئيسان السوري والروسي على الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مدينة الأهواز الإيرانية!

الثورة السبتمبرية اليمنية... أربعة أعوام من التحرر والاستقلال

مكأفأة الإمارات لأبناء الجنوب..وما خفي كان أعظم!

هذه هي الدولة التي تعمل كوسيط لبيع الأسلحة الإسرائيلية إلى السعودية

بالفيديو والصور ..إيران تشيع شهداء الأهواز وسط حضور شعبي مهيب

رسالة سرية من محمود عباس إلى الرئيس السوري بشار الأسد، فماذا قال فيها؟!

متظاهرون يمنيون يحرقون صور حكام السعودية والإمارات

مستقبل مدينة إدلب بين المجهول والأطماع الخارجية

وفد صنعاء على طقوم الحديدة.. المفاوضات برؤوس البنادق

السلطات السعودية تلقي القبض على مصري بتهمة غريبة!

ألمانيا: لن نشارك في أي عمل عسكري محتمل على سوريا

الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية واسعة باتجاه منطقة التنف

الرئيس الأسد بصدد إصدار مرسوم عفو عام عن المسلحين

ثورة الجياع في عدن.. التحرير على الطريقة الإماراتية

السلطات السعودية تمنع العریفي من ممارسة الدعوة والوعظ!

أعمال عنف عنصرية ضد السوريين شرق تركيا

الأمير أحمد بن عبد العزيز: الملك وابنه يتحملان المسؤولية

المعلم لتركيا: إدلب سوريّة وسنحررها

القرني والعمري يلحقان بالشيخ سلمان العودة!

طفلة لبنانية تتألق بافتتاحية مهرجان أفلام الأطفال الدولي الـ31 بايران

إنتفاضة شعبية وسفر مفاجئ.. "هادي" بلا هادي.!

ملفات

صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

السعودية والإمارات وعقدة السلطان قابوس

السبت 18 محرم 1440
 
 
 
 
 
السعودية والإمارات وعقدة السلطان قابوس
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- عجزت السعودية والإمارات طوال العقد الماضي عن جرّ سلطنة عمان إلى مستنقعها أو حرف سياستها الخارجية "المعتدلة" عن مسارها وحتى محاولات التغيير السياسي داخل السلطنة باءت بالفشل، وكشفت المخططات جميعها عبر الأمن العماني، وهذا بدوره خلق نوعاً من الحساسية المفرطة بين هذه الدول على خلفية التدخل في شؤونها الداخلية.

بعد حالة العجز التي وصلت إليها الإمارات والسعودية في اختراق عمان، وبسبب حكمة السياسة الخارجية للسلطان قابوس، اضطر الملك سلمان للتعاون مع السلطان قابوس للتدخل في إنهاء الحرب هناك وتأمين خروج القوات السعودية، ومع ذلك باءت هذه المحاولات بالفشل بسبب تضليل السعودية للسلطان قابوس.

هذه الأخبار كشف عنها الضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب "بدون ظل" عن أسباب الهجوم السعودي والإماراتي الأخير على سلطنة عمان وترويج وسائل الإعلام التابعة لهما لافتراءات تزعم دعم السلطنة للحوثيين، مشيراً إلى رفض السلطان قابوس بن سعيد التجاوب مع رسالة سرية من الملك سلمان بن عبد العزيز طالبه فيها بالتوسط مع أنصار الله لإنهاء حرب اليمن بعد انزعاجه من تضليل السعودية له.

وقال "بدون ظل" في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "منذ شهرين أو أكثر بقليل، أرسل الملك سلمان بن عبدالعزيز خطاباً سريّاً للسلطان قابوس يطلب منه إيجاد حلّ سريع لخروج القوات السعودية من اليمن، ودون علم دولتنا رحّب السلطان قابوس بالأمر، بشرط خروج القوات السعودية وقواتنا من محافظة سقطرى والمهرة قبل إعادة المفاوضات مع الحوثيين".

وأضاف في تغريدة أخرى: "الطلب العماني لم يلقَ القبول لدى السلطات السعودية، بل ما تفاجأت فيه السلطات العمانية أن لدولتنا علم بالخطاب السري، وهو ما جعل السلطان قابوس ينزعج من تضليل السعودية له، لذلك طلب من مستشاريه عدم التجاوب مع الطلب السعودي، وهذه من أسباب الهجوم السعودي والإماراتي الإعلامي على سلطنة عمان، بأنها تزود الحوثي بالسلاح ".

هجوم إعلامي غير مسبوق على السلطنة

الهجوم الإعلامي من قبل السعودية والإمارات على سلطنة عمان ليس بالجديد بالرغم من أن حدّته هذه المرة بلغت أوجها، وظهر ذلك في صحيفة "العرب" اللندنية الممولة من الإمارات بأن السلطنة تخلّت عن دورها الحيادي "الإيجابي" وألقت بثقلها في الملف اليمني من خلال استدعاء قيادات يمنية في الخارج للعب دور يصبّ في مصلحة الميليشيات الحوثية بشكل مباشر أو غير مباشر، على حدّ قولها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مزعومة إشارتها إلى "بروز دور عماني متصاعد داخل المحافظات المحررة على وجه الخصوص، من خلال دعم شخصيات سياسية وقبلية تتبنى خطاباً مناهضاً للتحالف العربي والحكومة الشرعية".

وادّعت المصادر بحسب الصحيفة "وصول الوزير اليمني السابق أحمد مساعد حسين إلى محافظة شبوة بشكل مفاجئ قادماً من العاصمة العمانية مسقط، وقيامه بعقد اجتماع موسّع بقيادات السلطة المحلية وشيوخ وأعيان المحافظة، طالب فيه باتخاذ موقف من التحالف العربي وتحميله مسؤولية الأضرار التي تسبب فيها الانقلاب الحوثي".

وزعمت الصحيفة أيضاً أن " التنسيق العماني القطري فيما يتعلق بالملف اليمني بلغ أعلى مستوياته، حيث يتشارك البلدان في دعم وتمويل التحركات السياسية المناوئة للتحالف العربي والحكومة الشرعية والعمل على خلق اضطرابات في المناطق المحررة إلى جانب الدعم السياسي والمالي واللوجستي المقدم للحوثيين".

واتهمت الصحيفة سلطنة عمان بالوقوف "خلف الاعتصامات التي تشهدها محافظة المهرة والمطالبة بمغادرة القوات السعودية"، زاعمة أن "شخصيات يحمل بعضها الجنسية العمانية تتحمل بشكل مباشر مسؤولية الاحتجاجات المفتعلة في المهرة، من بينها عيسى بن عفرار وعلي سالم الحريزي".

المهرة

حاولت الإمارات أن تخترق سلطنة عمان مراراً وتكراراً وبدأ ذلك في العام 2011 عندما عمدت الإمارات إلى التجسس على سلطنة عمان، وكانت تستهدف الإمارات من خلال ذلك نظام الحكم في عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري فيها، وكذلك، يتهم بعض العمانيين الإمارات – بشكل غير رسمي – بالوقوف وراء أحداث "صحار" التي شهدت احتجاجات ضد النظام السياسي وصلت إلى العاصمة مسقط في فبراير (شباط) 2011، وبمجهود أمني عُماني استطاع الأمن العماني كشف خيوط هذه المؤامرة وإحباطها.

بعد ذلك توجّهت الإمارات نحو محافظة المهرة اليمنية لكونها تعلم متانة العلاقة بين هذه المحافظة والسلطنة بحكم الروابط العائلية والقبلية، وبدأت الإمارات باختراق المحافظة من خلال الهلال الأحمر الإماراتي تحت غطاء العمل الإنساني بالكثير من المهام التي تخدم النفوذ الإماراتي أولًا وأخيراً، وكذلك تحركت "أبو ظبي" عسكرياً، فأنشأت معسكر قوات "النخبة المهرية".

وبدأت في نفس الفترة حملات التجنيس لأبناء المناطق اليمنية الحدودية من قبل الإمارات وسلطنة عمان على حدّ سواء، وتركزت أطماع الإمارات في المهرة على الموانئ كمحاولة لمنافسة الاستثمارات التي تموّلها الصين في مشروع الميناء العماني بالدقم أو بشكل عام لتطويق السلطنة بشكل استراتيجي.

عندما عجزت الإمارات عن إحداث أي تغيير في المهرة عمدت إلى إقحام السعودية في هذه الأزمة، وتدخلت السعودية تحت حجج واهية مثل تقديم المساعدات الإنسانية لسكان المهرة وإزالة خطر أنصار الله من هناك وغيرها من الحجج غير المبررة التي جعلت أبناء المحافظة ينتفضون في وجه القوات السعودية عدة مرات يطالبونها بالانسحاب من هناك.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

سلطنة عمان الامارات قابوس السعودية مقالات المهرة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

العثور على مدينة تاريخية تحت الأرض في ولاية "يوزغات" التركية
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
العثور على مدينة تاريخية تحت الأرض في ولاية "يوزغات" التركية

العثور على مدينة تاريخية تحت الأرض في ولاية "يوزغات" التركية

مئات الشهداء والجرحى في الجمعة الـ 27 من مسيرات العودة
الجعفري يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن اقتحام القنصلية الايرانية
الجيش السوري يوجه دباباته إلى إدلب
قوى سياسية وشعبية عراقية ترفض الحظر الاميركي على ايران