لهذا السبب لم يجلس أردوغان إلى جانب ترامب؟!

الوقت- كشفت صحيفة " حرييت " يوم أمس الجمعة عن السبب وراء قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عدم مشاركة نظيره الأمريكي دونالد ترامب الغداء على طاولة واحدة.

ونقلت الصحيفة التركية عن مصادر مقربة من اردوغان، إن الأخير تحدث عن عدم تناوله الغداء مع ترامب على نفس الطاولة، لمجموعة من الصحفيين في طريقه من نيويورك إلى ألمانيا.

وأضافت الصحيفة التركية أن أردوغان أشار إلى أن وجود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على المائدة كان السبب في عدم جلوسه.

وأشارت الى أن أمر انضمامه إلى طاولة ترامب لم يكن مطروحاً، بسبب وجود الرئيس المصري السيسي على نفس الطاولة، مشيراً إلى أنه تم إخبار المسؤولين الأمريكيين بذلك.

هذا وتعقد الدورة 73 للجمعية العامة للمنظمة الدولية منذ نهار الثلاثاء الماضي، حيث يشارك في هذا الاجتماع نحو 130 من زعماء العالم من بينهم ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس التركي اردوغان.

يذكر أن العلاقات بين أنقرة والقاهرة قد تأزمت منذ العام 2013، بعد الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مصري منتخب، عقب ما يصفه الأتراك بالـ "انقلاب العسكري" الذي نفذه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بعدما عينه مرسي وزيراً للدفاع.