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رياضة

بايرن ميونيخ يسقط لأول مرة هذا الموسم

السبت 18 محرم 1440
 
 
 
 
 
بايرن ميونيخ يسقط لأول مرة هذا الموسم
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الوقت- تعرض بايرن ميونخ للخسارة الأولى له هذا الموسم، على يد مضيفه هيرتا برلين، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الأولمبي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وسجل هدفي هيرتا برلين، فداد إيبيشيفيتش من ركلة جزاء (ق23)، وأوندريج دودا (ق44)

حيث حتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد تدخل على سالمون كالو نفذها إيبيشيفيتش بنجاح، وعزز أوندريج دودا بهدف ثانٍ، بعدما ترجم تمريرة فالينتينو لازارو، بتسديدة صاروخية في الشباك، عجز نوير عن صدها.

وبهذه النتيجة يتوقف رصيد الفريق البافاري عند 13 نقطة في صدارة البوندسليجا، بفارق الأهداف فقط عن هيرتا برلين الثاني.

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بايرن ميونيخ هيرتا برلين الدوري الألماني

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