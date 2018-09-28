الحرس الثوري يقضي على مجموعة إرهابية جنوب شرق ايران

الوقت- أعلنت القوة البرية التابعة للحرس الثوري، اليوم الجمعة، القضاء على مجموعة ارهابية في منطقة سراوان الحدودية بجنوب شرق ايران.

وفي بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة لمقر القدس في القوة البرية ورد فيه، انه بفضل تنفيذ وحدات مقر القدس عمليات استخبارية دقيقة عن مجموعة ارهابية تابعة للاستكبار العالمي تقوم على شن هجمات على المخافر الحدودية الايرانية انطلاقا من اراضي بلد جوار فقد قامت القوات التابعة بنصب فخ قرب مخفر 163 الحدودي في منطقة سراوان وأوقعت بالمجموعة قبل القيام باي عملية وقضت عليها.

واضاف البيان، ان الاشتباك واطلاق النار بكثافة من قبل قواتنا اسفر عن مقتل 4 ارهابيين واصابة اثنين آخرين فيما لاذ المتبقون منهم بالفرار الى اراضي بلد الجوار، وتابع ان اي خسائر لم تلحق بقواتنا فيما تم الاستيلاء على اسلحة وعتاد ومعدات الارهابيين.

واكدت القوة البرية في الحرس الثوري، انه كما أعلن عدة مرات فان مقر القدس الى جانب القوى الامنية والاستخبارية والشرطة ،بفضل الوعي والاشراف الاستخباري الشامل، يرصد اية نشاطات للمجموعات الارهابية والعناصر العميلة والمأجورة والتابعة لاجهزة التجسس الاجنبية التي تتآمر على امن الشعب الايراني لاستهدافه.

وفي سياق متصل، قال نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد حسين سلامي، اليوم الجمعة، "سننتقم لكل قطرة من دماء شهداء الاهواز"، محذراً السعودية والامارات "لايمكنكم تحمل شدة انتقام الشعب الايراني".

وأضاف المسؤول الإيراني ان اعداء ايران والاسلام لايطيقون رؤية قدرة الامن الايراني لذلك إستهدفوا في حركة جبانة جمعاً من المواطنين والمدافعين عن أمن البلاد لكن مؤامرات المستكبرين سترتد على أنفسهم، وأضاف، نحذر النظامين الاماراتي والسعودي اللذان يديران مشهد بعض الاعمال الشريرة في بعض نقاط البلاد ويتمنون نقل الفوضى الى الداخل، من أنهما لن ينجحان في توسيع التوتر مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.