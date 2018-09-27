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  الجمعة 17 محرم 1440

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رياضة

اشتداد الصراع بين مورينيو وبوغبا

الخميس 16 محرم 1440
 
 
 
 
 
اشتداد الصراع بين مورينيو وبوغبا
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الوقت- اشتعل الصراع بين جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، وزادت حدة أزمته مع الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط الشياطين الحمر.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن مورينيو تحدث مع نائب الرئيس التنفيذي للنادي إد وودوارد، وقال له "أنا أو بوجبا".

وأضافت الصحيفة: "مورينيو يريد الحصول على نفس الدعم الذي كان يحصل عليه أسطورة التدريب السابق، السير أليكس فيرجسون خلال معاركه مع اللاعبين".

وأشارت الصحيفة، إلى أن مورينيو لا يريد أن يفقد احترام اللاعبين له في غرفة خلع الملابس بسبب هذه الأزمة.

وكان بوجبا قد انتقد أداء الفريق عقب التعادل 1-1 أمام وولفرهامبتون السبت الماضي بالبريمييرليج، وهو ما أثار غضب مورينيو الذي قرر حرمان اللاعب من تقلد شارة قيادة الفريق، كما أظهرت لقطات خلال مران الفريق الأربعاء، توتر العلاقة بين الثنائي وتبادل كلامي متوتر بينهما.

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بوغبا مورينيو مانشستر يونايتد

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