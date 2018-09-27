هذه هي الدولة التي تعمل كوسيط لبيع الأسلحة الإسرائيلية إلى السعودية

الوقت- كشف الرئيس السابق للمؤتمر اليهودي - الروسي يفغيني ساتانوفسكي، أن النظام السعودي يقوم بشراء الأسلحة من تل أبيب بكميات كبيرة، لافتاً إلى أن "إسرائيل" تصدّر هذه الأسلحة إلى الرياض عبر وسطاء من جمهورية أذربيجان.

ولفتت سانتوفسكي في مقال نُشر في صحيفة "فوينيه أوبزرينيه" الروسية، تحدث عن صفقات بيع السلاح التي تجري في الشرق الأوسط منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، إلا أن السعودية بدأت تستخدم وسطاء من أذربيجان لنقل أسلحة تـشتريها الرياض من بلغاريا وأوكرانيا وبيلوروسيا، ومن دول البلقان الأخرى و"إسرائيل".



وتحدث ساتانوفسكي عن أن "إسرائيل" تبيع السعودية طائرات من دون طيار، وأنظمة رصد وتنصت، وتابع: "المجالان الأخيران أولوية للرياض، إذا تحدثنا عن التعاون بين إسرائيل والسعودية في مجال الأمن"، ولفت الكاتب إلى أن "أذربيجان تُستخدم، في هذه الحالة، كخط لإخفاء مثل هذه العمليات، التي تنطوي على مخاطر كبيرة على سمعة الرياض، وفي الوقت نفسه يتخفى هنا المورّدون الرئيسيون للأسلحة".

وشهدت فترة صعود الأمير محمد بن سلمان إلى ولاية العهد تقارباً غير مسبوق بين الرياض وتل أبيب، وأكدت شواهد عديدة أن السعودية تتجه للتطبيع مع الجانب الإسرائيلي، وفي هذا الخصوص تحدثت تقارير صحفية عن إجراء ابن سلمان زيارة سرية لـ"إسرائيل"، في سبتمبر 2017.