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  الخميس 16 محرم 1440

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أخبار

الصين: لايحق لواشنطن التدخل بعلاقتنا مع موسكو

الخميس 16 محرم 1440
 
 
 
 
 
الصين: لايحق لواشنطن التدخل بعلاقتنا مع موسكو

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الوقت- اعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية، جين هوتسيان، اليوم الخميس إن واشنطن لا تملك أي حق في التدخل في التعاون العسكري بين بكين وموسكو، مؤكدا ان العلاقة بين روسيا والصين خط أحمر.

وأضاف المتحدث الصيني القول: "ترتبط الصين وروسيا بعلاقات شراكة استراتيجية شاملة، والتعاون العسكري الثنائي، هو تعاون معتاد بين دولتين تتمتعان بالسيادة".

وأشار ممثل وزارة الدفاع الصينية، إلى أن التعاون بين بكين وموسكو، يهدف لحماية المصالح المشروعة لكلا الدولتين وضمان السلام والاستقرار الإقليميين، وكل ذلك في إطار معايير القانون الدولي.

وقال: "لا يحق للولايات المتحدة التدخل في هذا التعاون". وشدد على أن الصين وروسيا تخططان لمواصلة تطوير التعاون.

في وقت سابق انتقدت الخارجية الصينية، العقوبات الأمريكية ضد بكين بسبب تعاونها مع موسكو، ووصفتها بالانتهاك الصارخ لمبادئ العلاقات الدولية، وصرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أثناء لقائه ممثلين عن لجنة الأمن القومي الأمريكي، بأنه "بات واضحا أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة، سلبية تجاه الصين"، مضيفا أن "هناك قوى معينة تكيل التهم إلى الصين في المجال التجاري والاقتصادي، ومجال الأمن، محاولة بذلك خلق مناخ مواجهة وتسميم العلاقات الثنائية".

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