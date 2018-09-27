ترامب: الرئيس الصيني لم يعد صديقي ولكنه يحترمني!!

الوقت- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الصيني شي جين بينغ "ربما لم يعد صديقا" له، متهما بكين بالتدخل في الانتخابات البرلمانية الامريكية المقبلة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ربما لم يعد صديقي، ولكن أعتقد أنه يحترمني".

وفي وقت سابق من الأربعاء أعلن ترامب أن لديه "أدلة" سيتم "نشرها قريبا" تثبت أن بكين تتدخل في انتخابات منتصف الولاية في الكونغرس الأمريكي ضد حزبه الجمهوري بهدف إضعافه سياسيا لأنه يخوض حربا تجارية ضدها.

وعن الحرب التجارية الدائرة بين امريكا والصين، شدد ترامب على أن هذه المواجهة ليس لها "أي تأثير بتاتا" على الاقتصاد الأمريكي.

بدوره رفض وزير الخارجية الصيني" وانغ يي" الاتهامات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، مؤكدا أن بكين لا تتدخل أبدا في شؤون دول أخرى.

وقال وانغ يي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء: "أود التأكيد بأن الصين كانت تلتزم دائما بمبدأ عدم التدخل في شؤون دول أخرى، وهذه هي سياستنا التقليدية"، وتابع قائلا وفقا لما اوردته وكالة تاس : "نحن نرفض هذه الاتهامات الموجهة للصين، والتي لا أساس لها".