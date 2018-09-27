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  الخميس 16 محرم 1440

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رياضة

ليغانيس وإشبيلية يذلان أعمدة الليغا

الخميس 16 محرم 1440
 
 
 
 
 
ليغانيس وإشبيلية يذلان أعمدة الليغا
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الوقت- حقق فريق ليجانيس أول انتصار له في بطولة الليجا هذا الموسم، على حساب حامل اللقب برشلونة، بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة السادسة.

وسجل هدف برشلونة الوحيد فيليب كوتينيو في الدقيقة 12، بينما أحرز لليجانيس نبيل الزهر في الدقيقة 52، وأوسكار رودريجيز في الدقيقة 53.

وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 13 في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، بينما رفع ليجانيس رصيده للنقطة 4 في المركزالسابع عشر.

من ناحية أخرى تلقى ريال مدريد الهزيمة الأولى له هذا الموسم في الدوري الإسباني، بعدما سقط في فخ إشبيلية بنتيجة (3-0).

أحرز البرتغالي أندريه سيلفا هدفين لإشبيلية في الدقيقتين 17 و21، ثم أضاف زميله وسام بن يدر الهدف الثالث في الدقيقة 39.

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ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني

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