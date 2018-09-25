ترامب: الرئيس روحاني شخص ودود ولكن..

الوقت- وصف الرئيس الأمريكي دزنالد ترامب اليوم الثلاثاء، نظيره الإيراني حسن روحاني بانه شخص ودود، وقال أنه لا يعتزم عقد اجتماع معه الآن، بعد ساعات من تصريحات ايرانية اعتبرت ان أحلام ترامب بلقاء زعماء إيران لن تتحقق.

و رغم دعوات واشنطن الموجهة إلى طهران بشأن عقد لقاء مشترك، وذكر ترامب اليوم، على حسابه في "تويتر": "على الرغم من المطالب (الأمريكية)، ليست لدي الآن خطط للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني. قد يحدث ذلك في المستقبل"، وأشاد سيد البيت الأبيض بنظيره الإيراني قائلا: "أنا على يقين بأنه شخص ودود".

وجاء هذا التصريح في وقت شدد فيه علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، على رفض طهران القاطع لمطالب ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن عقد لقاء مع زعماء إيرانيين.

وأشار مستشار قائد الثورة إلى أنه ليس بإمكان الولايات المتحدة تصفير صادرات النفط الإيرانية، على الرغم من "الممارسات الضاغطة من جانب واشنطن وحلفائها"، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية تستطيع مواجهة المشاكل بالتعاون مع روسيا والصين والدول الصديقة الأخرى.

وفي سياق متصل قال ترامب للصحفيين قبيل خطابه من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم، إنه يتطلع إلى بناء علاقات جيدة مع الإيرانيين لكنه لا يمكن تحقيق ذلك اليوم، وتابع: "لن ألتقي بهم ما لم يغيروا نبرتهم، وذلك سيحدث. أعتقد أنه ليس لديه خيار سوى ذلك".