لماذا لا تأخذ بكين حرب ترامب التجارية على محمل الجد؟!

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 14 محرم 1440

إخترنا لكم

حلف الناتو العربي والآفاق المحتملة

حلف الناتو العربي والآفاق المحتملة الوقت- مسألة تشكيل نسخة عربية من حلف شمال الأطلسي تعود إلى الواجهة الإعلامية من جديد في ظل الاحتقان السياسي الذي تشهده المنطقة والذي يعمل على تصعيده بشكل مباشر الرئيس الأمريطي دونالد ترامب بشتى ...

صبرا وشاتيلا، جرح فلسطين النازف في ذكراه الـ 36 في الذكرى الـ 36 للمجزرة يستذكر الشعب الفلسطيني كيف طردهم الاحتلال من بيوتهم، ثم كيف طاردهم في مخيمات اللجوء قتلا وتشريداً ليطمس على حق العودة

التحالف العربي أم السعودي الإماراتي الهش؟ الوقت- ظنت بعض وسائل الإعلام أن ما يسمى "التحالف العربي" قد حرف مساره عن الأهداف التي كان يسعى خلفها في اليمن والمتمثلة بإعادة "الشرعية" على حد تعبيرهم، ولكن يمكن القول بصراحة ان مسار هذا ....

بعد ربع قرن.. قراءة في تجربة "أوسلو" وخيار المفاوضات لم يحقق اتفاق اوسلو سوى زيادة في التفريط في الحقوق الفلسطينية وتوغل العدو الاسرائيلي في ممارساته في حين أن انجازات محور المقاومة أكدت صوابية العمل المسلح في مواجهة هذا العدو

ضغوط سعودية إماراتية على سلطنة عمان.. هل أصبحت سياسة الحياد مكلفة؟ سلطنة عمان تعلم أن خضوعها للضغوط عليها، وتخليها عن سياستها المحايدة والمتوازنة مع جميع الأطراف، سوف يجعلها في نهاية المطاف عرضة للاستفراد بها من قبل السعودية والإمارات، وسيضعف من مكانتها الإقليمية.

أخبار

عراقجي: اجتماع ايران ومجموعة 4+1 جسّد دعم اوروبا والصين وروسيا لإيران، وعزلة أمريكا

عراقجي: اجتماع ايران ومجموعة 4+1 جسّد دعم اوروبا والصين وروسيا لإيران، وعزلة أمريكا

عراقجي: اجتماع ايران ومجموعة 4+1 جسّد دعم اوروبا والصين وروسيا لإيران، وعزلة أمريكا

دمشق: العلاقات السياسية المتميزة بين سوريا وإيران تشكل أساساً راسخاً للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية دمشق: العلاقات السياسية المتميزة بين سوريا وإيران تشكل أساساً راسخا للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية

ولايتي: السعودية والامارات تدعمان الارهابيين باوامر من امريكا واسرائيل ولايتي: السعودية والامارات تدعمان الارهابيين باوامر من امريكا واسرائيل

الدفعة الأولى لـ "إس 300" تصل الى سوريا! الوقت- كشفت تقارير إعلامية روسية، صباح اليوم الاثنين، عن وصول الدفعة الأولى من أنظمة التشويش الالكتروني المرتبطة بمنظومات اس 300 إلى قاعدة ...

الأمن السعودي ينقل "سفر الحولي" بسرعة إلى المشفى! الوقت- أعلن حساب "معتقلي الرأي" السعودي في تغريدة له يوم أمس الاثنين على تويتر، عن تدهور الحالة الصحية للداعية الإسلامي سفر الحوالي (68 عاماً) قد ساءت بشكل كبير...

اردوغان: سنفرض منطقة آمنة شرقي الفرات! الوقت-أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في مقال له نشر يوم أمس الاثنين في صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن بلاده ستفرض مناطق آمنة...

رسالة سرية من محمود عباس إلى الرئيس السوري بشار الأسد، فماذا قال فيها؟! الوقت- أعلنت وسائل إعلامية سورية يوم أمس الاثنين أن الرئيس السوري بشار الأسد تلقى رسالة سرية يوم أمس...

شهيد وإصابة العشرات في مظاهرة بحرية فلسطينية الوقت-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس الاثنين، استشهاد فلسطيني واصابة العشرات برصاص الاحتلال الإسرائيلي...

وزارة الدفاع الروسية: إسرائيل تكذب وتحركات طائراتها الاستفزازية تهدد سلامة الطائرات المدنية وزارة الدفاع الروسية: إسرائيل تكذب وتحركات طائراتها الاستفزازية تهدد سلامة الطائرات المدنية

بوتين لنتنياهو: إسرائيل سبب مأساة "إيل 20" وتعزيز الدفاع الجوي السوري بات أمراً واقعاً بوتين لنتنياهو: إسرائيل سبب مأساة "إيل 20" وتعزيز الدفاع الجوي السوري يتماشى مع الوضع الراهن

وزير الدفاع الروسي: سنسلّم سوريا منظومات "إس-300" ردّاً على إسرائيل وزير الدفاع الروسي: سنسلم سوريا منظومات "إس-300" ردا على اسرائيل

وزراء خارجية إيران ومجموعة 4+1 يجتمعون في نيويورك لبحث الاتفاق النووي وزراء خارجية ايران ومجموعة 4+1 يجتمعون في نيويورك لبحث الاتفاق النووي

آية الله خامنئي: سنلقّن الضالعين في هجوم أهواز الإرهابي درساً شديداً آية الله خامنئي: سنلقن الضالعين في هجوم اهواز الارهابي درساً شديداً

الأسد وبوتين في اتصال هاتفي يبحثان اتفاق إدلب وإسقاط الطائرة الروسية الاسد وبوتين في اتصال هاتفي يبحثان اتفاق ادلب واسقاط الطائرة الروسية

إطلاق الرصاصة الأولى في الحرب التجارية بين أمريكا والصين اطلاق الرصاصة الأولى في الحرب التجارية بين امريكا والصين

صحيفة: البغدادي فرّ من سوريا والعراق إلى هذه الدولة صحيفة: البغدادي فرّ من سوريا والعراق الى هذه الدولة

واشنطن: لن نجبر الرئيس الأسد على التنحي ولكن... نيكي هايلي: لن نجبر الرئيس الأسد على التنحي ولكن...

ليفني: نتنياهو سيئ ويجب استبداله ليفني: نتنياهو سيء ويجب استبداله

أردوغان: واشنطن تواصل دعم الجماعات الإرهابية اردوغان: واشنطن تواصل دعم الجماعات الارهابية

حرس الثورة الإسلامية يتوعّد بتوجيه ضربة قاضية لمراكز متزعمي الإرهابيين حرس الثورة الإسلامية يتوعد بتوجيه ضربة قاضية مراكز متزعمي الإرهابيين

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

اردوغان: سنفرض منطقة آمنة شرقي الفرات!

رسالة سرية من محمود عباس إلى الرئيس السوري بشار الأسد، فماذا قال فيها؟!

استراتيجية السعودية.. الأقارب عقارب

ناسا تطور سيارة سباق تعمل بعصير الليمون

مودريتش ينال جائزة أفضل لاعب في العالم

الفيفا: ديشامب أفضل مدرب وكورتوا أفضل حارس في العالم

الأمن السعودي ينقل "سفر الحولي" بسرعة إلى المشفى!

شهيد وإصابة العشرات في مظاهرة بحرية فلسطينية

روسيا تتفوق على أمريكا في أسواق الحبوب

الدفعة الأولى لـ "إس 300" تصل الى سوريا!

ولايتي: السعودية والامارات تدعمان الارهابيين باوامر من امريكا واسرائيل

لماذا لا تأخذ بكين حرب ترامب التجارية على محمل الجد؟!

مشاكل في آيفون XS وXS Max ومستخدميها يشتكون

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 73: من فشل حل الأزمات لإشعالها

التلفزيون التفاعلي.. تطوّر يسابق الزمن

ارتفاع عدد شهداء الاعتداء الإرهابي في الأهواز إلى 24 بين مدنيين وعسكريين

عادل عبدالمهدي.. الشخصية الأقرب إلى رئاسة وزراء العراق، فمن هو؟

بالصور..الاعتداء الإرهابي في مدينة الأهواز (محدّث)

هكذا ردّت إيران على تأييد الإمارات للهجوم الإرهابي في الأهواز!

السعوديّة تمنع خروج أفراد من عائلة صالح إلى سلطنة عمان

قوات الحرس الثوري تعرض 21 صاروخاً باليستياً خلال الاستعراض العسكري بطهران

تركيا: تم الاتفاق على حدود المنطقة المنزوعة من السلاح في محافظة إدلب

الثورة السبتمبرية اليمنية... أربعة أعوام من التحرر والاستقلال

حرس الثورة الإسلامية يتوعّد بتوجيه ضربة قاضية لمراكز متزعمي الإرهابيين

وزارة الدفاع الروسية: هكذا تم إسقاط طائرة "ايل 20" فوق الساحل السوري!

إسقاط الطائرة الروسية.. لماذا فتحت "إسرائيل" على نفسها باب الجحيم؟!

النظام السعودي يمنح أعضاء من زمرة خلق الإرهابية 3 أطنان من الذهب

السلطة الفلسطينية تدعم موقف موسكو بشأن انضمام القرم

أردوغان: واشنطن تواصل دعم الجماعات الإرهابية

احتجاجات واسعة في المهرة اليمنية تطالب بطرد القوات السعودية

مستقبل مدينة إدلب بين المجهول والأطماع الخارجية

ثورة الجياع في عدن.. التحرير على الطريقة الإماراتية

أنباء عن اتفاق لتصفية الإرهابيين في إدلب و ساعة الصفر اقتربت

طفلة لبنانية تتألق بافتتاحية مهرجان أفلام الأطفال الدولي الـ31 بايران

ضغوط سعودية إماراتية على سلطنة عمان.. هل أصبحت سياسة الحياد مكلفة؟

متظاهرون يمنيون يحرقون صور حكام السعودية والإمارات

ورشات مسرحية الكيماوي في إدلب تنجز أعمالها بانتظار العرض

المعلم: سوريا في الخطوة الأخيرة لتحرير كامل أراضيها

الحشد الشعبي: سنقدم الأدلة عن تورّط القنصلية الأمريكية في البصرة للجهات المختصة

هآرتس: لقد بدأت نهاية الأمير محمد بن سلمان!

الرئيس الأسد بصدد إصدار مرسوم عفو عام عن المسلحين

لماذا انسحبت كتائب أبو العباس من تعز؟!

وفد صنعاء على طقوم الحديدة.. المفاوضات برؤوس البنادق

تركيا: تم الاتفاق على حدود المنطقة المنزوعة من السلاح في محافظة إدلب

عن الدم اليمني المراق: تنديد ونفاق، ومنظمات خارج السياق

ملفات

صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

لماذا لا تأخذ بكين حرب ترامب التجارية على محمل الجد؟!

الثلاثاء 14 محرم 1440
 
 
 
 
 
لماذا لا تأخذ بكين حرب ترامب التجارية على محمل الجد؟!

مواضيع ذات صلة

بحر الصين الجنوبي ساحة حرب تجارية بين بكين والغرب

غلوبال ريسيرش: هل تلوح حرب تجارية أمريكية- صينية في الأفق؟

الصين تهدد بشن حرب تجارية على أمريكا

روسيا تعتبر العقوبات الأمريكية حرب تجارية شاملة.. وهكذا ستردّ عليها؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-يوماً بعد يوم، تزداد الحرب التجارية بين أمريكا والصين احتداماً، حرب سيكون الخاسر الأكبر فيها واشنطن ولاسيما أن القرارات التي تتخذها الإدارة الأمريكية، ستؤدي إلى حدوث اضطرابات في الأسواق، وانخفاض معدلات النمو والاستثمار، ولن تحلّ المشكلات التي تعاني منها أمريكا، وفي حين كان من المقرر أن يجتمع المسؤولون الصينيون والأمريكيون خلال الأسبوع الحالي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الخلافات فيما بينهم وإيجاد الحلول لها، أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال يوم أمس الاثنين إلغاء محادثات بكين -واشنطن في أعقاب ازدياد الخلافات بين الجانبين، حيث قالت إن النائب الأول للرئيس الصيني، ليو هي، قد ألغى زيارته المقررة الأربعاء القادم إلى واشنطن.

الإلغاء بعد تكثيف الخلافات

في وقت سابق من هذا الأسبوع، دخل النزاع التجاري بين أمريكا والصين مرحلة جديدة، حيث بدأت أمريكا، يوم أمس الاثنين، بتطبيق رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، كانت أعلنتنها الأسبوع الماضي، وتبلغ نسبة الرسوم الجمركية على حزمة الواردات الصينية الجديدة، 10 في المئة، بهدف إجبار الصين على تغيير سلوكها في مجال الملكية الفكرية، والوصول إلى الأسواق، وسياسات الدعم الصناعي، وفي المقابل ردّت الصين بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 5 إلى 10% بقيمة 60 مليار دولار على بعض السلع الأمريكية. وتزامن ذلك مع فرض وزارة الخزانة الأمريكية الخميس الماضي عقوبات مالية على هيئة رئيسية في الجيش الصيني لشرائها مقاتلات سوخوي "سو 35" وصواريخ "أس-400" أرض جو روسية.

ونتيجة لتكثيف هذه الاختلافات، لم يكن إلغاء المحادثات بين السلطات الصينية والأمريكية أمراً غير متوقع، في الواقع، كانت واشنطن تعتزم فرض رسوم ثقيلة على السلع الصينية قبل بدء الجولة الجديدة من المحادثات التي لم تحقق أي نتائج منذ بدئها، وخلافاً لتوقعات واشنطن، ردّ قادة الصين على هذه الضغوطات بإلغاء المحادثات.

ويرى محللون أن الصين لم تعد تبدي اهتماماً كبيراً للإجراءات الأمريكية على عكس الأسابيع الأولى للحرب الاقتصادية بين الطرفين، حيث كان الرد الصيني في ذلك الوقت شديد اللهجة. وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الحرب الاقتصادية، تراجعت المخاوف والحساسيات عند قادة الصين حول النهج الأمريكي المعادي تجاه الاقتصاد الصيني، حيث سعى المنتجون الصينيون إلى استبدال السوق الأمريكية بأسواق استهلاكية أخرى في آسيا وإفريقيا وأوروبا.

الصين تسعى لتنبيه ترامب

من ناحية أخرى، أعلنت الصين رسمياً بأنها لا تتبع حرباً تجارية ضد أحد، وأن إجراءاتها المماثلة على السلع الأمريكية تأتي في إطار الرد على سياسات ترامب الهجومية، ويقول محللون اقتصاديون إن الصين فرضت رسومها بشكل ذكي على بعض السلع الأمريكية، بحيث أنها فرضتها على السلع المستوردة من "الولايات الحمراء" الأكثر تأييداً لسياسة ترامب بهدف تحقيق ضرر اقتصادي كبير على البيئة التي تؤيد ترامب في قراراته ما يزيد من الضغط الداخلي على الرئيس الأمريكي لدفعه للتراجع عن قراراته.

وعلى سبيل المثال، تتضمن القائمة الصينية للتعريفات الجمركية على السلع الأمريكية مجموعة من المواد الزراعية مثل فول الصويا والذرة والقطن، والتي تمثل ضربة محتملة للمواطن الأمريكي الريفي الذي دعم ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016. وعلى وجه التحديد، يعد اختيار الصويا بمثابة ضربة مباشرة لجماهير ترامب في منطقة أمريكا الوسطى، حيث يتم تصدير حوالي 60 ٪ من صادرات فول الصويا الأمريكية إلى الصين، ما أثار مخاوف لدى المزارعين الأمريكيين من توسع هذه الضرائب لتشمل الحمضيات أيضاً.

وعلى الرغم من أن هذه السياسة الذكية ليست مفاجئة، الا أنها ستزيد من الضغط الداخلي على ترامب بهدف تعديل سياساته الاقتصادية، وفي هذا السياق، وصف السيناتور الجمهوري بن ساس من ولاية نبراسكا الرسوم الجمركية التي ينفذها ترامب بأنها "غبية" وحذّر من أن الرسوم الجمركية التي فرضت في عشرينات القرن الماضي أدّت إلى الكساد الكبير، وذكر في بيان أن "الحمائية الشاملة كانت جزءاً كبيراً من السبب وراء الكساد الكبير الذي تعرضت له أمريكا "فجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" لا ينبغي أن يعني "جعلها تعود إلى أمريكا عام 1929مرة أخرى"، في وقتٍ يقول فيه الخبير الاقتصادي المعروف "لاري هو" انه " يمكن للصين أن تمارس الكثير من الضغوط الاقتصادية على أمريكا، عبر السلع غير المادية كالسياحة وأموال التعليم الجامعي والصناعات التي يستخدمها الأمريكيون أكثر من الصينيين"، ويمكن لبكين أن تطرد الشركات الأمريكية من الصين على غرار الشركات والمتاجر الكورية الجنوبية التي أغلقتها السلطات الصينية العام الماضي، ويمكنها أن تلجأ أيضاً إلى بيع السندات الأمريكية في حال استمر التصعيد، وهذا بالطبع سيشكل خسارة كبيرة لأمريكا.

من ناحية أخرى أعلن اتحاد صناعات التجزئة في أمريكا عن رفضه للرسوم الأمريكية على الصناعات الصينية معربين في بيان لهم أن الشعب الأمريكي سيتحمّل وحده نتائج هذه الرسوم وليس الصينيون.

بالإضافة إلى ذلك، طالبت شركة آبل الأمريكية في 5 سبتمبر عبر رسالة إلى ممثل التجارة الأمريكي، الحكومة باستثنائها من الرسوم الجمركية التي تفرضها أمريكا على بعض السلع الصينية من أجل السماح لها بشراء سماعاتها الذكية التي يتم توفيرها من قبل الشركات الصينية. وفي وقت لاحق أيضاً، قامت شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، بما في ذلك Amazon وGoogle، ببذل جهود مماثلة بهدف ما تقوله وصول السلع الصينية بأقل تكاليف ممكنة لمختلف العائلات في أمريكا.

ختاماً وفي ظل هذه الظروف، يرى خبراء صينيون أن تكثيف ترامب لحربه التجارية على الصين سيزيد من الضغط والنقم الداخلي عليه خاصة أن الرسوم الصينية الأخيرة على السلع الأمريكية تستهدف منتجي الولايات الأكثر تأييداً لسياسة الرئيس دونالد ترامب، الأمر الذي يجعلها أكثر إيلاماً، ما يجعلها لا تستهدف فقط ترامب الذي يواجه انتقادات حادة داخلياً، وإنما تمتد إلى المنتجين والمستهلكين الأمريكيين أيضاً، وبالتالي ستكون نتيجة ذلك رفعهم الصوت ضد سياسات ترامب الاقتصادية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الصين أمريكا حرب تجارية رسوم امريكية رسوم صينية سلع

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان

الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان

الجعفري يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن اقتحام القنصلية الايرانية
الجيش السوري يوجه دباباته إلى إدلب
قوى سياسية وشعبية عراقية ترفض الحظر الاميركي على ايران
"عهد التميمي" ايقونة النضال الفلسطيني إلى الحرية