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  الإثنين 13 محرم 1440

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علوم وتكنولوجيا

ناسا تطور سيارة سباق تعمل بعصير الليمون

الإثنين 13 محرم 1440
 
 
 
 
 
ناسا تطور سيارة سباق تعمل بعصير الليمون
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الوقت- نجح فريق خبراء في وكالة الفضاء الأميركية "​ناسا​"، في اختراع ​بطارية​ لسيارة كهربائية تعمل بعصير الليمون.

ويقضي الاختراع الجديد بصنع بطارية لسيارة سباق من نوع "فولكس فاغن" من عصير الليمون. وقد دخل الإختراع موسوعة "​غينيس​" للأرقام القياسية، خاصة أن اختراع شحن البطارية من عصير الليمون هو نظام شحن فريد من نوعه.

يشار إلى أن الشركات العالمية الكبرى تعمل على اتباع سياسات دولية تهدف إلى الحد من استخدام مشتاقات النفط في المواصلات خاصة والإعتماد على الطاقة النظيفة من أجل المساحمة في تقليل الإحتباس الحراري والتلوث بشكل عام.

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الطاقة النظيفة سيارة كهربائية ناسا

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