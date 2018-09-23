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  الأحد 12 محرم 1440

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الإقتصاد

إيران: توازن السوق من مسؤولية أوبك

الأحد 12 محرم 1440
 
 
 
 
 
إيران: توازن السوق من مسؤولية أوبك
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الوقت- خففت إيران موقفها من الزيادات المحتملة في إنتاج "​أوبك​" من النفط، قائلة إن المنظمة تتحمل مسؤولية تحقيق التوازن في السوق إذا انخفض إنتاج إيران أو غيرها من الأعضاء.

وقال محافظ إيران في "أوبك" حسين كاظم بور أردبيلي للصحفيين "إذا كان هناك انخفاض، ليس فقط في إمدادات إيران بل أي منتج غيرها، فمن مسؤولية أوبك وغير الأعضاء بالمنظمة تحقيق التوازن في السوق".

وأبلغت إيران "أوبك" أن إنتاجها استقر في آب عند 3.8 مليون برميل يوميا. وتشير تقديرات المنظمة، وفقا لمصادرها الثانوية التي تشمل باحثين ومتتبعين لحركة السفن، إلى أن إنتاج إيران يبلغ 3.58 مليون برميل يوميا.

وأكد محافظ إيران في "أوبك" على أن إنتاج إيران مستقر عند 3.8 مليون برميل يومياً.

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إيران أوبك النفط

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