أمريكا تنقل مسلحي داعش من سوريا إلى مناطق مجهولة!

الوقت- كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا"، يوم أمس السبت عن قيام ما يسمى بـ "​التحالف الدولي​" الذي تقوده ​أمريكا بنقل عدد من قيادات داعش المتواجدة في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة ​دير الزور إلى منطقة مجهولة غير معروفة حتى الآن.

وفي تقرير لها نشر على موقعها الرسمي، قالت الوكالة السورية: إن مجموعة أمريكية نفذت إنزالاً جوياً في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة ​دير الزور​ نقلت خلاله مسلحين من ​تنظيم داعش​ في المنطقة.

وكشفت الوكالة نقلاً عن مصادر أهلية وإعلامية متطابقة لـ "سانا" أن طائرات تابعة لـ "التحالف الدولي" نفذت عملية إنزال جوي عند أطراف قرية المراشدة الواقعة في الجيب الذي ينتشر فيه إرهابيو تنظيم داعش بريف دير الزور الجنوبي الشرقي نقلت خلالها عدداً من مسؤولي التنظيم إلى جهة مجهولة.

وكانت تقارير استخباراتية قد كشفت في الآونة الأخيرة قيام أمريكا بنقل مسلحي داعش إلى المناطق الشمالية في أفغانستان (مناطق جوزجان، بدخشتان، فارياب، كندوز وتخار)، والجدير بالذكر أن هذه المناطق تقع على تخوم دول آسيا الوسطى، التي تمتلك روسيا وايران فيها نفوذاً سياسياً وعسكرياً واضحاً، الأمر الذي سيجعل أمام أمريكا فرصة لإعادة لعبتها في سوريا ضد ايران وروسيا أيضاً هناك.

يذكر أن المرشد المرشد الأعلى الايراني آية الله السيد "علي الخامنئي" قد أعلن مراراً وتكراراً عن قيام أمريكا بنقل مسلحي داعش إلى أفغانستان، وذلك بهدف إشغالُ شعوب وحكومات المنطقة بأنفسها، كي لا يفكروا بمعارضة وجود الكيان الصهيوني الذي يعدّ "عامل الاستكبار العالمي في المنطقة".