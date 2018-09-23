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  الأحد 12 محرم 1440

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رياضة

ريال مدريد يتخطى إسبانيول بصعوبة

الأحد 12 محرم 1440
 
 
 
 
 
ريال مدريد يتخطى إسبانيول بصعوبة
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الوقت- فاز ريال مدريد على ضيفه إسبانيول، بهدف دون رد، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الخامسة من الليجا.

وسجل ماركو أسينسيو هدف المباراة الوحيد، بالدقيقة 41، ليرفع الملكي رصيده إلى 13 نقطة، في الصدارة مؤقتا، بينما تلقى إسبانيول خسارته الثانية في الليجا، هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط، في المركز السادس.

وبعد مرور 5 دقائق فقط من المباراة، أهدر إيسكو فرصة ثمينة للريال، حيث مرت تسديدته الضعيفة بجوار القائم الأيسر.

واختنق اللعب كثيرا، حيث وقع لاعبو الفريقين في مصيدة التسلل، وزادت الاحتكاكات العنيفة.

وتجرأ إسبانيول على مضيفه، وهدد مرماه مرتين، بتسديدتين لبابلو بياتي وديداك فيلا، بجوار القائم.

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ريال مدريد إسبانيول الدوري الإسباني

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