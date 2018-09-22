موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 12 محرم 1440

إخترنا لكم

لماذا لا تهتم إيران بمسألة الناتو العربي؟

لماذا لا تهتم إيران بمسألة الناتو العربي؟ الوقت- مسألة تشكيل نسخة عربية من حلف شمال الأطلسي تعود إلى الواجهة الإعلامية من جديد في ظل الاحتقان السياسي الذي تشهده المنطقة والذي يعمل على تصعيده بشكل مباشر الرئيس الأمريطي دونالد ترامب بشتى ...

صبرا وشاتيلا، جرح فلسطين النازف في ذكراه الـ 36 في الذكرى الـ 36 للمجزرة يستذكر الشعب الفلسطيني كيف طردهم الاحتلال من بيوتهم، ثم كيف طاردهم في مخيمات اللجوء قتلا وتشريداً ليطمس على حق العودة

التحالف العربي أم السعودي الإماراتي الهش؟ الوقت- ظنت بعض وسائل الإعلام أن ما يسمى "التحالف العربي" قد حرف مساره عن الأهداف التي كان يسعى خلفها في اليمن والمتمثلة بإعادة "الشرعية" على حد تعبيرهم، ولكن يمكن القول بصراحة ان مسار هذا ....

بعد ربع قرن.. قراءة في تجربة "أوسلو" وخيار المفاوضات لم يحقق اتفاق اوسلو سوى زيادة في التفريط في الحقوق الفلسطينية وتوغل العدو الاسرائيلي في ممارساته في حين أن انجازات محور المقاومة أكدت صوابية العمل المسلح في مواجهة هذا العدو

ضغوط سعودية إماراتية على سلطنة عمان.. هل أصبحت سياسة الحياد مكلفة؟ سلطنة عمان تعلم أن خضوعها للضغوط عليها، وتخليها عن سياستها المحايدة والمتوازنة مع جميع الأطراف، سوف يجعلها في نهاية المطاف عرضة للاستفراد بها من قبل السعودية والإمارات، وسيضعف من مكانتها الإقليمية.

أخبار

نيويورك تايمز تكشف هوية المسؤول الأمريكي الكبير الذي أراد عزل ترامب!

نيويورك تايمز تكشف هوية المسؤول الأمريكي الكبير الذي أراد عزل ترامب!

الوقت- نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقالاً جديداً أثار موجة جدل جديدة على الساحة السياسية الأمريكية، تناولت فيه أن نائب المدعي العام الأمريكي...

أمريكا تنقل مسلحي داعش من سوريا إلى مناطق مجهولة!

هكذا ردّت إيران على تأييد الإمارات للهجوم الإرهابي في الأهواز! الوقت-شن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، مساء يوم أمس السبت هجوماً عنيفاً على مستشار ...

هكذا علق الرئيسان السوري والروسي على الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مدينة الأهواز الإيرانية! الوقت-عزّ كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري بشار الأسد الرئيس الإيراني حسن روحاني باستشهاد العشرات ...

بمشاركة 600 قطعة بحرية... إيران تجري عرضاً كبيراً في الخليج الفارسي+صور بمشاركة 600 قطعة بحرية؛ ايران تجري عرضا كبيرا في الخليج الفارسي+صور

موسكو: واشنطن تسعى لصرف الانتباه عن حضورها العسكري غير الشرعي في سوريا موسكو: واشنطن تسعى لصرف الانتباه عن حضورها العسكري غير الشرعي في سوريا

حزب الله يدين العملية الإرهابية في مدينة الأهواز الإيرانية حزب الله يدين العملية الإرهابية في مدينة الأهواز الإيرانية

قائد الثورة يأمر الجهات المعنية بتقديم المجرمين في حادثة الأهواز إلى القضاء قائد الثورة يأمر الجهات المعنية بتقديم المجرمين في حادثة الأهواز إلى القضاء

قوات الحرس الثوري تعرض 21 صاروخاً باليستياً خلال الاستعراض العسكري بطهران قوات الحرس الثوري تعرض 21 صاروخاً باليستياً خلال الاستعراض العسكري بطهران

برلماني إيراني: المجموعة الإرهابية التي نفذت هجوم الأهواز تلقت دعماً من السعودية والموساد الإسرائيلي برلماني إيراني: المجموعة الإرهابية التي نفذت هجوم الأهواز تلقت دعماً من السعودية والموساد الإسرائيلي

أول تعليق من الرئيس روحاني بعد حادثة الأهواز الإرهابية أول تعليق من الرئيس روحاني بعد حادثة الأهواز الإرهابية

ارتفاع عدد شهداء الاعتداء الإرهابي في الأهواز إلى 24 بين مدنيين وعسكريين الوقت- أفادت وكالة الأنباء الرسمية الايرانية "ارنا" بأن عدد شهداء الاعتداء الارهابي الذي استهدف عرضا عسكريا في محافظة الأهواز "جنوب غرب" البلاد قد وصل إلى 24 شهيد بين مدنيين وعسكريين.

ناشطة أمريكية: السعودية هي الخطر الحقيقي على المجتمع الدولي الوقت- اعتراضت الناشطة الأمريكية ميدي بنجامين على تصريحات مبعوث أمريكا الخاص بشأن إيران برايان هوك حول المفاوضات مع إيران، قائلةً: السعودية هي الخطر الحقيقي على المجتمع الدولي.

هجوم إرهابي يستهدف عرضاً عسكرياً في الأهواز الوقت- قال التلفزيون الإيراني أن عدداً من العناصر الارهابية المسلحة قامت صباح اليوم السبت، باطلاق الرصاص على مراسم الاستعراض العسكري للقوات المسلحة في مدينة اهواز.

حفتر: هذه هي الدول التي دعمتنا في حرب بنغازي الوقت- كشف اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر عن الدول التي دعمته أثناء حرب بنغازي شرقي ليبياعلى مدى أربعة أعوام، نفياً أي علاقة لقواته بما يجري حاليا في طرابلس من اشتباكات بين مجموعات مسلحة.

السعوديّة تمنع خروج أفراد من عائلة صالح إلى سلطنة عمان الوقت- كشفت مصادر سياسية يمنية عن إفشال التحالف العربي الذي تقوده السعودية، خروج أفراد من عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى سلطنة عمان.

تركيا: تم الاتفاق على حدود المنطقة المنزوعة من السلاح في محافظة إدلب تركيا: تم الاتفاق على حدود المنطقة المنزوعة من السلاح في محافظة إدلب

لافروف: اتفاق إدلب ليس حلاً نهائياً لافروف: اتفاق ادلب ليس حلاً نهائياً

عقوبات أمريكية جديدة على روسيا والصين بسبب صفقة أسلحة عقوبات أمريكية جديدة على روسيا والصين بسبب صفقة أسلحة

قاسمي: إيران لم تقدّم بتاتاً أي طلب للقاء ترامب قاسمي: ايران لم تقدم بتاتا أي طلب للقاء ترامب

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ترسانة صاروخية متطوّرة لحزب الله.. كابوس يقضّ مضجع "إسرائيل"

بالصور..الاعتداء الإرهابي في مدينة الأهواز (محدّث)

بمشاركة 600 قطعة بحرية... إيران تجري عرضاً كبيراً في الخليج الفارسي+صور

تيرانا: الميدان الجديد للحملات المناهضة لإيران في الفضاء الافتراضي؟

اليهود الأفارقة وآفة العنصرية.. المسكّنات المؤقتة لن تخفف الأوجاع الإسرائيلية

هكذا علق الرئيسان السوري والروسي على الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مدينة الأهواز الإيرانية!

لماذا لا تهتم إيران بمسألة الناتو العربي؟

قوات الحرس الثوري تعرض 21 صاروخاً باليستياً خلال الاستعراض العسكري بطهران

الصين تفتح أبوابها للتفاوض... فهل تريد الحكومة الأمريكية التفاوض أم التسلّط؟

برلماني إيراني: المجموعة الإرهابية التي نفذت هجوم الأهواز تلقت دعماً من السعودية والموساد الإسرائيلي

ليفربول يهزم ساوثهمبتون ويبقى في الصدراة

أمريكا تنقل مسلحي داعش من سوريا إلى مناطق مجهولة!

زيارة عمران خان إلى السعودية.. قراءة في المضمون والنتائج

هكذا ردّت إيران على تأييد الإمارات للهجوم الإرهابي في الأهواز!

ريال مدريد يتخطى إسبانيول بصعوبة

ما هي أهداف الصين من التحالف الاستراتيجي مع دول أمريكا اللاتينية؟

صحيفة عبرية: الهجوم على اللاذقية فشل وخلق لنا أزمة دبلوماسية مع دولة عظمى

إيران تعلن رسمياً موقفها من اتفاق إدلب

مجلس النواب العراقي يستدعي السفير البريطاني ويسلّمه مذكرة احتجاج

هكذا علّقت سوريا على اتفاق سوتشي بين أردوغان وبوتين

القدرات الصاروخية والاستخباراتية الإيرانية .. حقائق واعترافات

احتجاجات واسعة في المهرة اليمنية تطالب بطرد القوات السعودية

عادل عبدالمهدي.. الشخصية الأقرب إلى رئاسة وزراء العراق، فمن هو؟

أمريكا وسياسة التناقضات في تنظيمها لمأساة اليمن

الحلبوسي يشيد بدور إيران في تحرير العراق ويرفض أي ضغوط اقتصادية تمارس عليها

صبرا وشاتيلا، جرح فلسطين النازف في ذكراه الـ 36

تركيا: تم الاتفاق على حدود المنطقة المنزوعة من السلاح في محافظة إدلب

لعنة حرب اليمن تطارد السعودية.. ووباء الكوليرا يصل إلى داخل المملكة

ارتفاع عدد شهداء الاعتداء الإرهابي في الأهواز إلى 24 بين مدنيين وعسكريين

مجلس الأمن الوطني العراقي يأمر بنشر قوات عسكرية على الحدود مع تركيا

الحشد الشعبي: سنقدم الأدلة عن تورّط القنصلية الأمريكية في البصرة للجهات المختصة

أنباء عن اتفاق لتصفية الإرهابيين في إدلب و ساعة الصفر اقتربت

اعتقالات جديدة في السعودية...كبير قبيلة عتيبة يلحق بالشيخ سلطان بعد 24 ساعة فقط!

طفلة لبنانية تتألق بافتتاحية مهرجان أفلام الأطفال الدولي الـ31 بايران

هذا ما تعرض له حجاج المغرب من سوء معاملة من قبل السلطات السعودية!

مسرحیة الهجوم الكيميائي.. الغرب يسعى لمنع دمشق من حسم المعركة ضد الارهاب

بعد طائرة كوثر الحربية...مفاجأة عسكرية إيرانية جديدة فما هي؟!

نظرة على الحياة الشخصية والسياسية لأبرز صقور الجمهوريين "جون ماكين"

متظاهرون يمنيون يحرقون صور حكام السعودية والإمارات

السلطات السعودية تلقي القبض على مصري بتهمة غريبة!

لغز مستقبل إدلب في المنافسة بين الجهات الفاعلة

ثورة الجياع في عدن.. التحرير على الطريقة الإماراتية

الجيش السوري على مشارف إعلان تحرير بادية السويداء بالكامل

صندوق النقد الدولي يحذر السعودية!

"هيومن رايتس ووتش": يجب معاقبة السعودية!

ملفات

صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

لماذا لا تهتم إيران بمسألة الناتو العربي؟

الأحد 12 محرم 1440
 
 
 
 
 
لماذا لا تهتم إيران بمسألة الناتو العربي؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- مسألة تشكيل نسخة عربية من حلف شمال الأطلسي تعود إلى الواجهة الإعلامية من جديد في ظل الاحتقان السياسي الذي تشهده المنطقة والذي يعمل على تصعيده بشكل مباشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشتى السبل الممكنة، لغايات وأسباب معروفة إن كانت على الصعيد العربي أم على صعيد استهداف إيران ومعاقبتها قدر المستطاع عبر دول المنطقة التي تدعمها واشنطن، دون أن تصرف الأخيرة بنساً واحداً.

الدول التي تم طرح اسمها في هذا الناتو تشمل الدول الخليجية مضافاً إليها مصر والأردن، وسيتم الإعلان عن هذا الحلف الجديد، خلال الاجتماع الذي دعا فيه الرئيس الامريكي دونالد ترامب رؤساء وملوك وأمراء هذه الدول للمشاركة فيه أواسط شهر تشرين الأول / أكتوبر القادم.

نفقات ضخمة سيتم صرفها على هذا التحالف تصل إلى مئات مليارات الدولارات، حيث سيتم إنشاء شبكة ضخمة للدفاع الصاروخي، ووضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب، وتطوير القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة، وإقامة منشآت عسكرية جديدة وبيع أسلحة واستشارات أمريكية.

واشنطن لن تساهم مادياً في هذا الحلف، وسيكون بمثابة كنز جديد بالنسبة لها كي تحصل على أكبر قدر ممكن من أموال السعودية والإمارات على وجه الخصوص، وسيكون "شيكاً" مفتوحاً لأمريكا للحصول على المزيد من الأموال عبر بيع الأسلحة ونفقات الحضور العسكري وغيرها من الأمور التي لن تدّخر واشنطن جهداً في إيجادها حتى لو كانت غير موجودة مثل هذا الحلف.

العقبات والتحديات

الحديث عن هذا "الحلف" ليس بالجديد وقد سمعنا مراراً وتكراراً بأحلاف مشابهة له، لم ينتج عنها أي شيء يذكر، ويمكن القول صراحةً إن الحديث عن تشكيل "ناتو عربي" وما شابهه مكرر وغير قابل للتطبيق نظراً لكثرة المحاولات السابقة.

ويمكننا تلخيص أسباب العجز عن تشكيل هذا الحلف بالتالي:

أولاً: هناك شرخ واضح بين الدول العربية في هذا الحلف، حيث يبرز التباين السياسي الواضح في مواقف دول مثل سلطنة عمان وقطر والكويت من جانب وبين السعودية والإمارات والبحرين من جانب آخر، بالإضافة إلى الموقف المتشكك لمصر والأردن من هذا الحلف، وعدم تطابق المواقف السياسية لهذين البلدين مع المواقف السياسة للسعودية والإمارات إزاء أغلب القضايا الإقليمية.
وهناك علاقات طيبة لأغلب هذه الدول العربية مع إيران وبالتالي من الصعب إقحامها في حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل، وبالتالي لم يبقَ في الميدان سوى "الإمارات والسعودية".

ثانياً: لأي درجة تستطيع السعودية أن تدخل في هكذا حلف وهي تعاني أزمات خارجية وداخلية في الاقتصاد والعسكر لا حدود لها، وفي حال أجبرها ترامب على المشاركة ستكون التكلفة باهظة وقد تدخل العائلة الحاكمة في السعودية دوامة لا حصر لها.
ثالثاً: بعد تركيا وسياسة إما معنا أو علينا المتبعة من قبل السعودية، وخلاف الإمارات مع تركيا تأكد لنا أن أعداء هذا الناتو من العرب وغير العرب هم أكثر من حلفائه بكثير.
رابعاً: سياسات السعودية في سوريا والعراق لن تجعل لهذا الحلف حاضنة شعبية عربية، وبما أن الشعب رافض لمثل هذا التحالف سيكون مصيره الفشل، ولا أحد يستطيع تحمّل تبعات ذلك، واشنطن لم تستطع تحمّل ذلك فكيف بالعرب.
خامساً: لا يطرح هذا التحالف أيّاً من المسائل التي قد تدغدغ الشارع العربي من قبيل القضية الفلسطينية أو الدفاع عن قضايا الأمة، بل يردد سمفونية قديمة ملّ منها الناس، والأحرى بهم أولاً أن يحلّوا مشكلاتهم الداخلية ومن ثم يفكروا في تحالفات خارجية مشتركة.
بكل الأحوال هذا التحالف يذكر بالتحالف العسكري الإسلامي الذي أعلنه محمد بن سلمان قبل سنوات ولم يبصر النور على أرض الواقع.

الأمريكي يركز اليوم على هذه المسألة لجلب المزيد من الأموال من السعودية وابن سلمان التائه في أزمات الخارجية، دولياً وإقليمياً، مع قطر واليمن وسلطنة عمان والداخلية مع الهيئة الدينية وأبناء العائلة الحاكمة فضلاً عن الوضع الاقتصادي المتردي.

ولا يخفى على أحد أن واشنطن تعمل على تقسيم المنطقة على أساس طائفي ومذهبي وعرقي ولو نجح هذا المشروع في سوريا والعراق لكان سيمتد إلى حلفاء واشنطن أنفسهم، وبالتالي على هذه الدول أن تصبّ تركيزها على مواجهة التطرف والجماعات الإرهابية المسلحة التي قسمت ظهر المنطقة وكادت تفتك بها لولا تضافر جهود الجيشين السوري والعراقي وحلفائهما، ومن العار أن تدعم بعض الدول الجماعات المسلحة وتمدها بالمال والسلاح ومن ثم تدّعي أنها تحاربها.

نحن اليوم في زمن أصبح الجميع ينقل الحدث ثانية بثانية ومن موقع الحدث بسبب كثرة وسائل الاتصال ولاسيما شبكات التواصل الاجتماعي التي جعلت العالم أشبه بقرية صغيرة لا يستطيع أحد أن يخفي ما يجري داخلها، وبالتالي اللعب خلف الكواليس لم يعد مجدياً وقد كشفت الصحف العالمية مؤخراً حجم التعاون بين السعودية على سبيل المثال وتنظيم القاعدة في اليمن، وهذا كفيل بالتشكيك بالتحالف الجديد وأهدافه وغاياته وبرنامجه المستقبلي.

بالمختصر يصح في الناتو العربي القول: النقر في الميت حرام!

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ترامب الناتو العربي ايران التحالف العربي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان

الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان

الجعفري يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن اقتحام القنصلية الايرانية
الجيش السوري يوجه دباباته إلى إدلب
قوى سياسية وشعبية عراقية ترفض الحظر الاميركي على ايران
"عهد التميمي" ايقونة النضال الفلسطيني إلى الحرية