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  السبت 11 محرم 1440

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أخبار

أول تعليق من الرئيس روحاني بعد حادثة الأهواز الإرهابية

السبت 11 محرم 1440
 
 
 
 
 
أول تعليق من الرئيس روحاني بعد حادثة الأهواز الإرهابية
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الوقت- أكد حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم السبت، أن ردّ إيران على أدنى تهديد سيكون مدمّراً، مشدداً على أن على حماة الإرهابيين أن يتحمّلوا المسؤولية.

وفي اتصالين هاتفيين مع وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، ومحافظ خوزستان غلام رضا شريعتي، وبعد اطلاعه على أحدث التقارير بشأن الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم في الأهواز وإصداره الأوامر اللازمة، أوعز حسن روحاني باستخدام جميع الإمكانات للاهتمام بالوضع الصحي للمصابين في هذا الحادث الإرهابي.

كما أصدر روحاني الأوامر اللازمة إلى وزارة الأمن لتعبئة إمكانات جميع الأجهزة الأمنية لكشف الإرهابيين وارتباطاتهم والتصدي القاطع لكل من له صلة بهذه الجريمة الإرهابية.

وأكد الرئيس الإيراني أن ردّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أدنى تهديد سيكون قاطعاً ومدمراً، إلا أن على الذين يقدّمون الدعم الإعلامي والمعلوماتي للإرهابيين أن يتحملوا المسؤولية.

يذكر أن عصابة إرهابية كانت تضم أربعة أشخاص قامت صباح اليوم بالهجوم الإرهابي خلال الاستعراض العسكري الذي أقيم بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس (الحرب المفروضة علي إيران لثماني سنوات) في الأهواز ولقي اثنان منهما حتفهما فيما تم إلقاء القبض على اثنين آخرين أصيب واحد منهما على أيدي قوات الأمن.

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