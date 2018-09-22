ناشطة أمريكية: السعودية هي الخطر الحقيقي على المجتمع الدولي

الوقت- اعترضت الناشطة الأمريكية ميدي بنجامين على تصريحات مبعوث أمريكا الخاص بشأن إيران برايان هوك حول المفاوضات مع إيران، قائلةً: السعودية هي الخطر الحقيقي على المجتمع الدولي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوّراً، يظهر اعتراض الناشطة الأمريكية على تصريحات مبعوث أمريكا، الخاص بشأن إيران حول المفاوضات مع إيران.

وقالت بنجامين: "المجتمع الدولي يرغب بإبقاء الاتفاق النووي مع إيران.. حلفاؤنا ألمانيا بريطانيا فرنسا يريدون الإبقاء عليه".

وتابعت الناشطة الأمريكية: "لنتحدث عن السعودية، هل حلفاؤنا هم هكذا؟ إنهم الخطر الحقيقي على المجتمع الدولي".

وأردفت: "أريد أن أسأل: هل تعتقد أن هذه العقوبات تضرّ النظام (في إيران)، أم إنها تضرّ الشعب الإيراني؟ إنهم يؤذون الشعب الإيراني".

وتابعت: "أنتم تتعاملون بالطريقة نفسها التي تعاملتم بها مع العراق، لا نريد حرباً جديدة في الشرق الأوسط، انظروا كيف أصبحت العراق، كيف أصبحت ليبيا.. انظروا إلى معاناة السوريين".

وأكملت احتجاجها وسط محاولات الأمن إخراجها وقالت: "كيف لكم أن تذكروا اليمن.. إن القنابل السعودية تقتل الناس في اليمن".