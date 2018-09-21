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  الجمعة 10 محرم 1440

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أخبار

قاسمي: ايران لم تتقدم بتاتا أي طلب للقاء ترامب

الجمعة 10 محرم 1440
 
 
 
 
 
قاسمي: ايران لم تتقدم بتاتا أي طلب للقاء ترامب

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الوقت- وصف الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، ما يتم تداوله بشأن تقديم طلب من ايران للقاء ترامب بانه ضجة اعلامية بحتة لها اهدافها الواضحة مؤكدا بذلك ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تتقدم بتاتا بأي طلب للقاء السيد ترامب.

وفند بهرام قاسمي في حديث لمراسل ارنا ما نقلته احدی الوكالات عن نيكي هيلي ممثلة امريكا في الامم المتحدة في هذا المجال واصفا تقديم طلب من جانب ايران للقاء الرئيس الامريكي علی هامش اجتماع الجمعية العام للامم المتحدة بانه مضحك ويهدف اثارة الاجواء

واوضح قاسمي ان مثل هذه المزاعم ما هي الا قلب للحقائق وان هذه الاساليب باتت معروفة لنا مؤكدا بذلك ان ارشيفنا ملئ بمثل هذه الاخبار الزائفة.

وكان مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية اكد الأربعاء إن المسؤولين الأمريكيين مستعدون دائما للقاء نظرائهم الإيرانيين، لكن هؤلاء يرفضون ذلك، وأوضح المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك في مؤتمر نظمه مركز "هادسون انستيتيوت" للدراسات والتحليل في واشنطن، أن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو "قالا بوضوح إنهما مستعدان للتفاوض ولخوض محادثات".

وشدد هوك على أن الهدف هو "التوصل لاتفاق شامل مع إيران"، استنادا إلى الشروط التي أعلنها بومبيو في الربيع الماضي، والتي تتجاوز المطالب المحددة ضمن الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني والذي انسحبت منه واشنطن

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