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  الجمعة 10 محرم 1440

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أخبار

قاسمي: إيران لم تقدّم بتاتاً أي طلب للقاء ترامب

الجمعة 10 محرم 1440
 
 
 
 
 
قاسمي: إيران لم تقدّم بتاتاً أي طلب للقاء ترامب

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الوقت- وصف الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، ما يتم تداوله بشأن تقديم طلب من إيران للقاء ترامب بأنه ضجة إعلامية بحتة لها أهدافها الواضحة مؤكداً بذلك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتقدم بتاتاً بأي طلب للقاء السيد ترامب.

وفند بهرام قاسمي في حديث لمراسل "ارنا" ما نقلته إحدی الوكالات عن نيكي هيلي ممثلة أمريكا في الامم المتحدة في هذا المجال واصفاً تقديم طلب من جانب إيران للقاء الرئيس الأمريكي علی هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه مضحك ويهدف لإثارة الأجواء

وأوضح قاسمي أن مثل هذه المزاعم ما هي إلا قلب للحقائق وأن هذه الأساليب باتت معروفة لنا مؤكداً بذلك أن أرشيفنا ملئ بمثل هذه الأخبار الزائفة.

وكان مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية أكد الأربعاء أن المسؤولين الأمريكيين مستعدون دائماً للقاء نظرائهم الإيرانيين، لكن هؤلاء يرفضون ذلك، وأوضح المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك في مؤتمر نظمه مركز "هادسون انستيتيوت" للدراسات والتحليل في واشنطن، أن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو "قالا بوضوح إنهما مستعدان للتفاوض ولخوض محادثات".

وشدد هوك على أن الهدف هو "التوصل لاتفاق شامل مع إيران"، استناداً إلى الشروط التي أعلنها بومبيو في الربيع الماضي، والتي تتجاوز المطالب المحددة ضمن الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني والذي انسحبت منه واشنطن.

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