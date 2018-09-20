سامسونغ تطلق A7 بثلاث كاميرات

الوقت- كشفت "​سامسونغ​" بشكل رسمي عن هاتفها الجديد "Galaxy A7" نسخة 2018 والذي يعتبر اول هواتف الخطة الجديدة لـ"سامسونغ" للمنافسة في سوق الهواتف المتوسطة.

الهاتف يقدم ثلاث كاميرات من الخلف، الأولى بدقة 24MP وهناك كاميرا اخرى بزاوية عريضة دقتها 8MP وكاميرا ثالثة للبوكيه بدقة 5MP، حيث تأتي الثلاث كاميرات كأهم مزايا الهاتف ومدعمة بالذكاء الاصطناعي "AI" للتعرف على 9 مشاهد بالاضافة إلى بصمة الاصبع الموجودة في الاطار الايمين هذه المرة.

يشار إلى أن شركات تصنيع الهواتف الذكية تتنافس على تقديم أفضل الخدمات خصوصاً في مجال عالم التصوير والكاميرات التي سُرب أن نوكيا تنوي طرح هاتف بخمس كاميرات خلفية.