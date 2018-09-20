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  الخميس 9 محرم 1440

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أخبار

مناورات روسية ضخمة قبالة السواحل السورية

الخميس 9 محرم 1440
 
 
 
 
 
مناورات روسية ضخمة قبالة السواحل السورية

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مناورات تاريخية كبرى للجيش الروسي في البحر المتوسط

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الوقت- أغلقت القوات الروسية مناطق بحرية واسعة في شرق البحر الأبيض المتوسط للقيام بمناورات تدريبية يتخللها إطلاق صواريخ من سفن وقطع بحرية روسية.

حسب القواعد الدولية المعمول بها، فإنه يترتب إشعار حركة الطيران الدولية وكذلك حركة الملاحة البحرية وتحذير طواقم البحارة والطواقم الجوية، وإبلاغهم إحداثيات المناطق المغلقة التي يحظر عليهم دخولها أو الاقتراب منها.

ووفقا لوكالة انترفاكس فإن البحرية الروسية قامت بالإبلاغ عن إحداثيات المناطق المغلقة أمام رحلات الطائرات المدنية ومرور السفن البحرية حتى الـ 26 من أيلول الجاري بسبب قيام سفن البحرية الروسية بمناورات وتدريبات في هذه المنطقة تتضمن اختبارات إطلاق صواريخ.

وكانت روسيا أجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق في البحر المتوسط خلال الفترة من الاول إلى الثامن من أيلول الجاري بمشاركة 25 سفينة و30 طائرة.

ولم يعرف ما إذا كانت لهذه المناورات البحرية علاقة بحادث إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية إيل 20 قبل يومين، وعمليات البحث الجارية عن حطامها وجثث 14 عسكريا كانوا على متنها.

وتشارك روسيا في الحرب على الإرهاب إلى جانب الجيش العربي السوري منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الحكومة السورية.

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