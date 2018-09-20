العالم الإسلامي يحيي ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام

الوقت- يحيي العالم الاسلامي، اليوم الخميس، ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام حفيد الرسول الاكرم (ص) واصحابه في العاشر من شهر محرم الحرام.

ويحرص ملايين المسلمين من محبي آل البيت عليهم السلام على إحياء المناسبة بإقامة مجالس العزاء والخروج بمسيرات حاشدة في معظم ارجاء العالم العربي والاسلامي وبعض الدول الاجنبية.

وتبدأ مواكب العزاء بالخروج منذ ساعات الصباح الأولى وتستمر حتى منتصف الليل ويشكل المشاركون سلاسل بشرية ضخمة ضمن مواكب تعزية تـرفع فيها شعارات وأعلام من وحي المناسبة.

ولا تزال حشود الزائرين ومواكب العزاء تتواصل صوب مدينة كربلاء المقدسة وبالتحديد الى مرقد الإمام الحسين واخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام لاحياء مراسيم زيارة يوم العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وسط اجراءات امنية وخدمية اضافة الى انسيابية عالية بدخول الزائرين والمواكب العزائية الى العتبات المقدسة في مدينة كربلاء المقدسة.

وفي ايران تشهد مدن البلاد مسيرات حاشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام، حيث يردد المشاركون القصائد والمراثي من وحي الذكرى الأليمة ويقدموا النذورات والطعام عن محبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وتمتلئ الشوراع والمساجد بالحشود تخليدا لهذه الذكرى العظيمة.