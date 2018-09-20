العالم الإسلامي يحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام

الوقت- يحيي العالم الإسلامي، اليوم الخميس، ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام حفيد الرسول الاكرم (ص) وأصحابه في العاشر من شهر محرم الحرام.

ويحرص ملايين المسلمين من محبي آل البيت عليهم السلام على إحياء المناسبة بإقامة مجالس العزاء والخروج بمسيرات حاشدة في معظم أرجاء العالم العربي والإسلامي وبعض الدول الأجنبية.

وتبدأ مواكب العزاء بالخروج منذ ساعات الصباح الأولى وتستمر حتى منتصف الليل ويشكّل المشاركون سلاسل بشرية ضخمة ضمن مواكب تعزية ترفع فيها شعارات وأعلام من وحي المناسبة.

ولا تزال حشود الزائرين ومواكب العزاء تتواصل صوب مدينة كربلاء المقدسة وبالتحديد إلى مرقد الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام لإحياء مراسيم زيارة يوم العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وسط إجراءات أمنية وخدمية إضافة إلى انسيابية عالية بدخول الزائرين والمواكب العزائية إلى العتبات المقدسة في مدينة كربلاء المقدسة.

وفي إيران تشهد مدن البلاد مسيرات حاشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام، حيث يردد المشاركون القصائد والمراثي من وحي الذكرى الأليمة ويقدموا النذورات والطعام عن محبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وتمتلئ الشوراع والمساجد بالحشود تخليداً لهذه الذكرى العظيمة.