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  الأربعاء 8 محرم 1440

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أخبار

النظام السعودي يمنح أعضاء من زمرة خلق الإرهابية 3 أطنان من الذهب

الأربعاء 8 محرم 1440
 
 
 
 
 
النظام السعودي يمنح أعضاء من زمرة خلق الإرهابية 3 أطنان من الذهب
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الوقت- ذكر تقرير لموقع أردني أن النظام السعودي قام بمنح أعضاء من زمرة خلق الإرهابية 3 أطنان من الذهب وعدة حقائب مملوءة بالساعات الفاخرة.

وفي تصريح لموقع أردني فإن عضواً كبيراً سابقاً في زمرة منافقي خلق الإرهابية اعترف أن هذه الزمرة الإرهابية تلقت من السعودية عدة أطنان من الذهب وساعات رولكس.
وأعلن "مسعود خدابنده" بأنه كان مسؤولاً عن نقل البضائع الغالية الثمن بمئات ملايين الدولارات إلى تلك الزمرة الإرهابية.
وكانت هذه الحمولات يتم نقلها على ما يبدو في عهد تركي الفيصل عندما كان رئيساً للاستخبارات السعودية.
وحسب ما ورد في التقرير إن أمريكا كان لها من خلال توفير 20 مليون دولار لـ"وكالة الامم المتحدة للاجئين" دور في نقل الآلاف من أعضاء منافقي خلق من العراق إلى ألبانيا، وتقديم مبالغ كبيرة لألبانيا من أجل إنشاء معسكرات لهذه الزمرة.
يأتي الدعم الامريكي لزمرة منافقي خلق الارهابية في وقت بقيت هذه الزمرة حتى عام 2011 في قوائم المنظمات الارهابية المعلنة من قبل وزارة الخارجية الامريكية إلا أنها أُخرجت من هذه القائمة في العام ذاته من دون ان يطرأ أي تغيير على نهجها.
تؤكد مجموعة من الأبحاث الواسعة ولاسيما تلك التي أجرتها وزارة الخارجية الأمريكية أن زمرة منافقي خلق الإرهابية التي تلطخت أيديها بدماء 17 ألف إيراني، لا تتمتع بأي دعم في إيران.

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كلمات مفتاحية :

النظام السعودي زمرة خلق الإرهابية الذهب الزمرة الإرهابية

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