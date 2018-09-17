الغاز باب التطبيع الأردني "الإسرائيلي" الجديد

الوقت- في تهميش واضح لكل الإعتراضات الشعبية والرسمية البرلمانية تنوي السلطات الأردنية إستيراد الغاز الطبيعي من الكيان الإسرائيلي في تطبيع علني وواضح.
وفي هذا الإطار، قالت وكيلة وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أماني العزام "إن استيراد الأردن للغاز الطبيعي من (إسرائيل) سيكون، بحسب الاحتياجات اليومية لبلادها".
وأضافت العزام: "كميات الغاز التي سيتم توريدها للأردن من (إسرائيل) بموجب الاتفاق الموقع بين الجانبين لن يتم تخزينها حيث يتم استهلاكها بشكل يومي وحسب الاحتياجات اللازمة لاستخدامات توليد الكهرباء والمجالات الأخرى."
وأشارت إلى أن: "عملية الاستيراد ستتم بواسطة أنبوب النفط الذي سيتم بناؤه بين (إسرائيل) والأردن لضخ الكميات المتفق عليها وبشكل يومي"