الغاز باب التطبيع الأردني "الإسرائيلي" الجديد

الوقت- في تهميش واضح لكل الإعتراضات الشعبية والرسمية البرلمانية تنوي السلطات الأردنية إستيراد الغاز الطبيعي من الكيان الإسرائيلي في تطبيع علني وواضح.

وفي هذا الإطار، قالت وكيلة وزارة ​الطاقة​ والثروة المعدنية الأردنية أماني العزام "إن استيراد الأردن للغاز الطبيعي من (إسرائيل) سيكون، بحسب الاحتياجات اليومية لبلادها".

وأضافت العزام: "كميات الغاز التي سيتم توريدها للأردن من (إسرائيل) بموجب الاتفاق الموقع بين الجانبين لن يتم تخزينها حيث يتم استهلاكها بشكل يومي وحسب الاحتياجات اللازمة لاستخدامات ​توليد الكهرباء​ والمجالات الأخرى."

وأشارت إلى أن: "عملية الاستيراد ستتم بواسطة أنبوب النفط الذي سيتم بناؤه بين (إسرائيل) والأردن لضخ الكميات المتفق عليها وبشكل يومي"